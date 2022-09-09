З пармезаном, яблуками, медом і в шкірці — п’ять способів запекти смачний гарбуз

Гарбуз — це просто знахідка для господині. Можна приготувати безліч смакоти: кашу, пюре, пироги, варення, кекси тощо. А найголовніше те, що гарбуз можна просто запекти в духовці, і це вже буде солодким та корисним десертом. Ми розповімо тобі п’ять способів, як запекти гарбуз.

Запечений гарбуз у духовці

Інгредієнти

800 г гарбуза

30 г масла

120 мл води

0,5 скл. цукру

Як запекти гарбуз у духовці

Цей рецепт є найшвидшим і найпростішим. Спочатку підготуй усі інгредієнти та очисти гарбуз від шкірки. Наріж зручними для тебе шматочками. Поклади гарбуз у форму для випікання, посип цукром і поклади зверху шматочки масла. Налий у форму трохи води та постав у духовку.

Випікай у розігрітій до 200 °C духовці 25–40 хв, поки гарбуз не стане м’яким.

Як запекти гарбуз зі шкіркою

Маленькі гарбузи, приблизно 1–1,5 кг, можна запікати цілими. Для цього їх необхідно помити та проткнути виделкою з усіх боків. Випікати близько години при 200 °C.

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Якщо у тебе великий гарбуз, наріж його шматочками, посип цукром або корицею і поклади у форму шкіркою вниз. Випікай приблизно 40 хв при 180 °C.

Шматочки гарбуза, запечені зі шкіркою, добре тримають форму і не розпадаються.

Як запекти гарбуз із медом

Інгредієнти для запеченого гарбуза з медом

1 кг гарбуза

2 ст. л цукру

4 ст. л меду

кілька гілочок свіжого розмарину

Приготування

Спочатку потрібно нарізати гарбуз на шматочки, потім посипати цукром та полити медом. Можна додати розмарин чи корицю. Випікати 40 хв при 200 °C.

Як приготувати гарбуз із пармезаном

Інгредієнти для гарбуза з пармезаном

800 г гарбуза

2 ч. л кукурудзяного крохмалю

2 ст. л олії

½ ч. л меленого каєнського перцю

1 ч. л паприки

1 ч. л сушеного часнику

сіль

пармезан

петрушка

Приготування запеченого гарбуза з пармезаном

Спочатку наріж гарбуз соломкою і змішай його з крохмалем, олією, перцем, часником, сіллю та паприкою.

Виклади гарбуз у форму, попередньо застеливши її пергаментним папером. Постав у розігріту до 190 °C духовку на 20 хв. Далі змішай натертий пармезан та порізану петрушку. Коли гарбуз спечеться, посип його сумішшю, перш ніж подавати.

Як запекти гарбуз із яблуками та родзинками

Інгредієнти

50 г родзинок

300 г гарбуза

2 яблука

2 ст. л води

½ лимона або лайма

мелена кориця

2 ст. л цукру

Приготування запеченого гарбуза з яблуками та родзинками

Насамперед підготуй родзинки — залий їх окропом на 10 хв. Далі наріж гарбуз та яблука продовгуватими скибочками або кубиками.

Вилий воду у форму для запікання і поклади туди гарбуз із яблуками та родзинками. Полий лимонним соком, додай корцю та цукор.

Випікай в духовці при 200 °C протягом 30–35 хв. Після 15 хв випікання обережно перемішай інгредієнти.

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