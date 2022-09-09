Їжа та рецепти

З пармезаном, яблуками, медом і в шкірці — п’ять способів запекти смачний гарбуз

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Вересня 2022, 14:00
Як запекти гарбуз у духовці: 5 способів запекти гарбуз
Фото: Pexels, Unsplash

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