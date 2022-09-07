Приготуй з того, що є під рукою: рецепт млинців на воді

Млинці — одна з тих страв, яку можна їсти й солодкою, і солоною. Це може бути як десерт, так і основна страва. Все залежить від начинки та твоєї фантазії. Головне в млинцях — тісто. Воно має бути тоненьким і не ламатися.
Існує безліч рецептів тіста для млинців, багато з них із додаванням молока. Але що робити, якщо ти маєш усе для млинців, крім молока? Ми розповімо тобі рецепт млинців на воді.
Спочатку потрібно в миску вилити воду і додати яйця, потім перемішати. Далі додати цукор, ванілін та сіль, ще раз добре перемішати.
Потім додати борошно й добре збити блендером, щоб не було грудочок. Додати в тісто трохи олії, щоб менше прилипало до пательні.
Смажити млинці потрібно на добре розігрітій пательні, не забуваючи перед кожним новим млинцем змащувати її олією.
Спочатку яйця перемішати з цукром та сіллю, додати воду і знову добре перемішати.
Далі погасити соду оцтом і додати в тісто. Потім потроху додавати борошно і перемішувати, щоб не було грудочок. Додати трохи олії.
Млинці смажити на добре розігрітій пательні до золотистого кольору.
Обирай начинку до млинців та подавай до столу. Смачного!
Млинці з пшеничним борошном можуть впливати на нашу фігуру та бути не дуже корисними, якщо їсти їх надто багато. Раніше ми розповідали, як приготувати вівсяномлинець та яка його користь.
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