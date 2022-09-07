Приготуй з того, що є під рукою: рецепт млинців на воді

Млинці — одна з тих страв, яку можна їсти й солодкою, і солоною. Це може бути як десерт, так і основна страва. Все залежить від начинки та твоєї фантазії. Головне в млинцях — тісто. Воно має бути тоненьким і не ламатися.

Існує безліч рецептів тіста для млинців, багато з них із додаванням молока. Але що робити, якщо ти маєш усе для млинців, крім молока? Ми розповімо тобі рецепт млинців на воді.

Як приготувати млинці на воді

Інгредієнти для млинців на воді

Вода — 500 мл

Пшеничне борошно — 2 скл.



Цукор — 2 ст. л.

Сіль — на кінчику ножа

Олія — ​​1 ст. л.

Куряче яйце — 3 шт.

Ванілін — на кінчику ножа

Приготування млинців на воді

Спочатку потрібно в миску вилити воду і додати яйця, потім перемішати. Далі додати цукор, ванілін та сіль, ще раз добре перемішати.

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Потім додати борошно й добре збити блендером, щоб не було грудочок. Додати в тісто трохи олії, щоб менше прилипало до пательні.

Смажити млинці потрібно на добре розігрітій пательні, не забуваючи перед кожним новим млинцем змащувати її олією.

Інгредієнти для млинців на воді з содою

Яйце куряче — 3 шт.

Вода кип’ячена — 600 мл

Борошно — 190 г

Олія — ​​1 ст. л.

Сіль — 1 щіпка

Цукор — 1 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Оцет — щоб погасити соду

Ванілін — на кінчику ножа

Приготування млинців на воді

Спочатку яйця перемішати з цукром та сіллю, додати воду і знову добре перемішати.

Далі погасити соду оцтом і додати в тісто. Потім потроху додавати борошно і перемішувати, щоб не було грудочок. Додати трохи олії.

Млинці смажити на добре розігрітій пательні до золотистого кольору.

Обирай начинку до млинців та подавай до столу. Смачного!

Млинці з пшеничним борошном можуть впливати на нашу фігуру та бути не дуже корисними, якщо їсти їх надто багато. Раніше ми розповідали, як приготувати вівсяномлинець та яка його користь.

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