Помідори з виноградом на зиму: здивуй рідних незвичним рецептом

Вправні господині знають багато смачних та простих рецептів консервації на зиму, які вже давно перевірені часом. Але іноді варто спробувати щось новеньке, щоб процес заготівлі продуктів на зиму перестав бути аж надто рутинним. Сьогодні ми хочемо поділитися із тобою рецептом консервованих помідорів із виноградом без оцту.

Читай, як закрити помідори із виноградом на зиму, у нашому матеріалі.

Помідори з виноградом на зиму: рецепт без оцту

Закрити помідори з виноградом без оцту досить легко, головне — правильно обрати плоди для майбутньої консервації. Для цієї заготовки обирай кислуваті сорти (наприклад, сорт Молдова), бо саме ця кислота має замінити у рецепті оцет.

Помідори обирай середнього розміру, вони мають бути не переспілі й без пошкоджень.

Банки та кришки перед початком консервування простерилізуй.

Інгредієнти на 3 л банку:

помідори — 1,5-2 кг;

виноград — 3 жмені;

листя хрону — 2 шт.;

петрушка — 2 гілочки;

листя смородини — 2 шт;

листя винограду — 1 шт;

ріпчаста цибуля — 1 шт. середнього розміру;

часник — 4 зубчики.

Інгредієнти для приготування маринаду на 3 л банку:

цукор — 80 г;

сіль (нейодована) — 50 г;

перець чорний горошком — за смаком;

перець духмяний горошком — за смаком;

гвоздика — 1 штука;

вода.

Спосіб приготування помідорів з виноградом без оцту:

Розклади по банках листя хрону, смородини, винограду, петрушку, кільця цибулі та зубчики часнику. Зверху виклади добре вимиті плоди винограду. Зверху обережно, щоб не почавити виноград, поклади помідори. Залий банки окропом доверху, прикрий кришками і залиш на 20 хвилин під рушником. Потім обережно злий воду із банок у каструлю і додай до неї спеції, цукор та сіль. Замішай добре і доведи до кипіння. Залий приготованим маринадом помідори і закатай банки. Закриті банки переверни догори дном і залиш під рушником охолоджуватися. Далі зберігай у темному і прохолодному місці.

Взимку відкриєш і здивуєш свої рідних незвичним та смачним рецептом консервації.

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Фото: скриншот з YouTube

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