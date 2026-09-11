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Як увімкнути 5G на iPhone: простий спосіб через налаштування

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
Як включити 5G на айфоні: простий спосіб через налаштування
Фото Pexels

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