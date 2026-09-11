Як увімкнути 5G на iPhone: простий спосіб через налаштування

5G дає змогу користуватися швидшим мобільним інтернетом, але сама наявність відповідної мережі ще не означає, що смартфон автоматично до неї підключиться. Потрібні сумісний iPhone, підтримка технології з боку оператора та відповідний тариф.

Тож якщо ти не знаєш, як включити 5G на iPhone, це можна зробити безпосередньо через налаштування смартфона.

Як включити 5G на айфоні через налаштування

Передусім переконайся, що твій смартфон підтримує цю функцію, а мобільний оператор надає доступ до цієї мережі. Якщо всі умови виконані, змінити параметри можна за кілька кроків.

Щоб зрозуміти, як підключити 5G на iPhone, потрібно:

Відкрити Параметри;

Перейти до розділу Стільникові дані або Мобільні дані.

Вибрати Опції стільникових даних або Опції мобільних даних;

Відкрити пункт Голос і дані;

Вибрати 5G Auto або 5G ввімкнено.

Режим Auto є оптимальним для більшості користувачів. У цьому випадку iPhone сам визначає, коли використання мережі справді потрібне, і за необхідності переходить на LTE, щоб не витрачати заряд акумулятора.

Якщо ж вибрати 5G ввімкнено, смартфон використовуватиме мережу щоразу, коли вона доступна. Водночас це може швидше розряджати акумулятор.

Які iPhone підтримують 5G

Якщо виникає питання, чи підтримує iPhone цю функцію, варто знати головне правило: технологія доступна в iPhone 12 та новіших моделях.

Тобто 5G підтримують:

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

усі наступні покоління iPhone, якщо конкретна модель має підтримку мережі.

Таким чином, якщо у тебе iPhone 11 або старіша модель, увімкнути 5G через налаштування не вийде — смартфон просто не підтримує цю технологію.

Як дізнатися, чи підтримує iPhone 5G

Найпростіший спосіб перевірити сумісність — відкрити Параметри → Стільникові дані → Опції даних. Якщо серед доступних параметрів є налаштування мережі, твій iPhone підтримує цю мережу.

Ще один варіант — перевірити точну модель смартфона та її характеристики. Це особливо актуально для різних версій iPhone, оскільки доступність окремих частот 5G може залежати від регіону, де придбано пристрій.

Після підключення до сумісної мережі у верхній частині екрана з’явиться відповідна позначка. Це означає, що смартфон перебуває в зоні відповідного покриття та може використовувати мобільний інтернет через цю мережу.

Чому 5G не з’являється на iPhone

Якщо після зміни налаштувань значок 5G так і не з’явився, проблема може бути не в смартфоні. Насамперед варто перевірити, чи підтримує твій оператор мережу та чи активована відповідна послуга у твоєму тарифі.

Також важливо перебувати в зоні покриття 5G. Якщо сигналу немає, iPhone автоматично використовуватиме доступну мережу LTE або іншу сумісну технологію.

Якщо всі умови виконані, але 5G не працює, можна спробувати ввімкнути авіарежим, а потім вимкнути його. Після цього смартфон повторно підключиться до мобільної мережі.

Якщо це не допомогло, варто звернутися до мобільного оператора та перевірити стан тарифу й доступність 5G для конкретного номера.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що найближчими цілями України у сфері диджиталізації є доступність усіх державних послуг у смартфоні та розгортання 5G-інтернету по всій країні.

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