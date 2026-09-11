Коли садити цибулю на зиму: швидкі та перевірені методи посадки овочів

Цибулю, яку садять восени, називають озимою. Вона росте взимку у землі та легко переносить холод.

Якщо посадити її до перших заморозків, то вже у червні можна буде збирати перший урожай.

Коли садити цибулю на зиму і як це правильно робити — дивись у матеріалі.

Коли садити цибулю на зиму

Коли садити цибулю на зиму в Україні? Овочі можна садити як навесні, так і восени. Але саме восени садити цибулю стало дуже популярно.

Коли садити озиму цибулю? Орієнтуйся на погоду. Вона має відростити коріння до перших заморозків.

Якщо посадити її зарано, то цибуля може не витримати важких морозів. Найкраще робити це в жовтні або листопаді.

Перед посадкою цибулю потрібно перевірити (понюхати). Якщо вона пахне гниллю, таку краще не садити.

Легкі цибулини теж краще не садити на зиму, оскільки вони могли висохнути.

Відбери середні цибулини та постав їх у місце, де буде тепло і не волого. Так вона добре підготується до посадки.

Як садити цибулю на зиму: готуємо грядки

Цей овоч обожнює сонце та теплу погоду. Саме тому його потрібно садити на сонячних грядках.

За кілька тижнів до посадки їх треба підготувати. Удобрюй грядки компостом та золою (по відру на 1 м грядки).

Перш ніж садити цибулю, перекопай землю, щоб вона стала пухкою.

Коли садити цибулю на зиму і як правильно це зробити: покрокова інструкція

Насамперед потрібно відсортувати цибулини.

Ту озиму, в якій буде гниль чи захворювання, викинь.

Цибулини сортують, видаляючи гнилі та хворі. Після цього поділи їх за діаметром:

1 см — на ріпку

2 см — на ріпку та на перо

3 см — на зелень

Для цього підготуй борозенки (глибиною до 10 см). Між ними має бути відстань до 18 см.

Закидай цибулини в поглиблення на відстані до 8 см. Закрий землею та акуратно розрівняй.

Після цього до першого морозу мульчуй грядки соломою або тирсою.

Коли садити цибулю на зиму і як за нею доглядати

Після посадки, коли з’явиться перший сніг, накидай його на грядки.

Так він убереже цибулини від вітру та морозу.

Навесні потрібно поливати ґрунт та внести добриво. Найкраще робити це деревною золою.

А ще читай, чим корисна цибуля та яку краще їсти: білу чи синю.

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