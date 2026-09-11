Стиль життя

Коли садити цибулю на зиму: швидкі та перевірені методи посадки овочів

Анна Голішевська, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 17:30 3 хв.
коли садити цибулю на зиму
Фото Unsplash

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