Зручних способів є кілька. Як зберігати цибулини тюльпанів до весни — прості поради

Підготувати цибулини тюльпанів до весни — дуже важливо. Звісно, придбати цікаві та незвичайні сорти можна і в магазинах. Але слід дотримуватись правил зберігання, щоб вони не перемерзли та не захворіли. Читай у нашому матеріалі, як зберігати цибулини тюльпанів.

Як зберігати цибулини тюльпанів: прості поради

Цибулини тюльпанів, що продаються у магазинах, найчастіше вже готові до посадки. Додаткової обробки вони не потребують. Викопувати тюльпани можна з літа і до перших морозів. Після викопування слід змити залишки землі. Пошкоджені цибулини не підходять для зберігання.

Після викопування цибулини мають просохнути кілька днів на свіжому повітрі. Потім з цибулин можна зняти верхній шар лушпиння. Перед зберіганням варто продезінфікувати цибулини тюльпанів.

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Достатньо буде просто замочити цибулини у розчині марганцівки — 1 г на 5 л води. Через півгодини виклади цибулини тюльпанів на рушник, там вони мають стекти та просохнути.

Сухі та продезінфіковані цибулини тюльпанів найкраще зберігати у цупкому папері. Загорни кожну цибулину в папір — крафтовий, газетний чи пергаментний. Зроби дірочки ножицями, аби була вентиляція.

На папірцях ти можеш позначити сорти та дату заготівлі цибулин. Загорнуті у папір цибулини тюльпанів можна зберігати у холодильнику або у темному та прохолодному приміщенні. Для цього може підійти балкон або льох.

Найважливіше, аби температура була в межах +1+5°C. Інакше тюльпани можуть прорости раніше. У випадку появи конденсату, слід замінити папір на новий.

Також для зберігання цибулин тюльпанів підходить тирса. Можна пересипати їх тирсою у дерев’яному ящику та зберігати у прохолодному та темному місці.

Зберігати цибулини можна і в картонних лотках для яєць. Місце, де стоятимуть лотки, має бути добре провітрюваним, прохолодним та темним.

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