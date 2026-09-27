Хризантеми — одні з найбільш стійких квітів, що ростуть та радують до перших заморозків. Їх можна посадити восени, аби зменшити собі кількість роботи на весняні висаджування. Читай у нашому матеріалі, як садити хризантеми восени та коли варто розпочинати.

Як садити хризантеми восени та коли це варто робити

Хтось садить хризантеми восени, а хтось навесні. Це вибір кожного садівника. У будь-якому разі, якщо ти хочеш зайнятися цим в осінній сезон, ми поділимося перевагами та правилами посадки хризантем.

Морозостійкі сорти у відкритий ґрунт потрібно висаджувати за 2-3 тижні до початку заморозків. Така кількість часу їм потрібна на вкорінення. Найкраще провести осінню висадку хризантем до середини жовтня.

Ділянка для хризантем має бути сонячною та теплою. Тіньові частини саду їм не підходять. Ґрунт повинен бути помірної вологості, не болотистим та без ґрунтових вод поруч. Якщо на твоїй ділянці є височина або пагорб, це ідеальне місце для посадки.

День висаджування має бути похмурим, вологим, можна навіть із дощем. Час вибирай вранішній або вечірній. Осіння висадка квітів виграє тим, що ти можеш вдало підібрати сорти та кольори, створити красиву композицію.

Якщо ти купуєш саджанці, перевір їх так: листя має бути здоровим і зеленим, коріння — мати свіжі пагони, зверни увагу і на місцевість. Хризантеми, які виросли у твоїй місцевості, чудово підійдуть. Це той випадок, коли для якісного росту та цвітіння краще вибрати місцеві, а не закордонні сорти.

Як посадити хризантеми восени: покроково

Викопай яму розміром 40х40 см. Глибина має бути такою ж. Якщо плануєш висаджувати кілька рослин, зроби відстань між кущами 50 см. На дно кожної ями висип шар піску. Для корисного ґрунту змішай землю з саду, торф, компост та кілька грамів калійної солі. Розмішай усе лопаткою. Постав кущі в ямки, розправ коріння. Присип сумішшю землі. Ущільни висадку руками. Полий водою кімнатної або теплої температури.

Після висадки кущі хризантем можна прищепити на третину та залишити кілька квітконосів. Поливай рослину раз на тиждень до заморозків.

Догляд за хризантемами восени

Восени квітки потребують найбільш ретельного догляду. У період цвітіння спочатку варто підгодувати кущі хризантем добривом. Також слід зробити опори до високих сортів, тому що їх стебла дуже крихкі та можуть легко зламатися.

З настанням холодної осінньої ночі (-2 до -3°C) захисти свої хризантеми від заморозків, вкрий кущі спеціальним покривним матеріалом. На початку листопада вже потрібно починати викопування квітів, які погано переносять зимівлю у відкритому ґрунті.

Деякі сорти хризантем можна залишити зимувати, проте їх треба вкрити. Найкращими способами є:

Укриття ялиновим гіллям або сухим листям. Зробити восени підгортання та навколо рослини викласти шар перегною, тирси, торфу. З першими опадами слід викласти поверх укриття шар снігу.

Захист від шкідників восени

Найпоширенішим шкідником хризантем є попелиця, що живиться соком рослин. Вона викликає деформацію листя. Зазвичай для боротьби з цим шкідником використовують інсектициди.

Також павутинний кліщ є небезпечним, бо призводить до пожовтіння та опадання листя. Варто придбати акарициди, щоб вберегти свою хризантему.

Раніше ми розповідали про основні методи розведення квітів.

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