Стиль життя

Коли пересаджувати лілії та як це робити: правила, щоб красуня ще довго милувала око

Анна Голішевська, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 10:00 4 хв.
пересадка лілій
Коли пересаджувати лілії Фото Unsplash

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