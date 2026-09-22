Лілія — красива і вибаглива квітка, яка потребує особливого догляду. Коли розквітла лілія гордо підставляє всі свої шість пелюсток сонцю, нею неможливо намилуватися!

Читай, коли пересаджувати лілії і як правильно їх розмножити, у матеріалі.

Коли пересаджувати лілії

Відразу після цвітіння у лілії потрібно обірвати квітки, щоб рослини не витрачали поживні речовини на формування насіння. Найкращим часом для пересаджування лілій є кінець літа та початок осені. Тобто, два останні тижні серпня та два перших тижні вересня.

На півдні України пересаджувати лілія можна навіть у жовтні, якщо зберігається тепла погода.

Осінь (серпень — жовтень)

Найкращий період для пересаджування, особливо після цвітіння. Обережно викопуй цибулини, не пошкоджуючи їх. Очисть від старого ґрунту та сухих оболонок. Перевір на наявність хвороб або шкідників — хворі цибулини краще видалити. Дозволь цибулинам підсохнути 1–2 дні перед повторною посадкою.

Весна (березень — квітень)

Можна пересаджувати, коли ґрунт достатньо відтанув і не занадто мокрий. Викопуй обережно, особливо якщо рослина вже почала рости. Можна ділити великі цибулини, залишаючи діток на посадку. Підсипати свіжий родючий ґрунт, бажано з перегноєм або компостом.

Літо (червень — липень)

Не рекомендується пересаджувати під час активного цвітіння – ризик пошкодити квіти та цибулину. Можна проводити легке прорідження або ділення після того, як квіти відцвіли й листя почало жовтіти.

Навіщо пересаджувати лілії з місця на місце

Щоб лілії повноцінно розвивалися, їх потрібно викопувати й пересаджувати раз на три-чотири роки. Помітити, що рослині потрібне пересаджування, можна за квітками, якщо вони дрібнішають з роками.

Також у ґрунті накопичуються шкідники, характерні саме для лілій. Тому пересаджування необхідне і для оздоровлення рослин.

Пересаджувати лілії слід на нове, сонячне місце, без застою води. У півтіні вони теж будуть рости, але з блідішими квітками.

Тому, оскільки лілія росте на одному місці багато років, перш ніж посадити її, потрібно продумати для цього комфортне місце.

Лілію не можна садити та пересаджувати біля троянд, адже вони швидко розростаються, і тоді квітка не отримує необхідну кількість сонця.

Як пересаджувати лілії: корисні поради

Пересаджувати лілії можна тільки після того, як вони відцвітуть.

Зауважимо, що після опадання останньої пелюстки бажано дати рослині кілька тижнів відпочити і набрати масу, щоб краще адаптуватися до нових умов.

Пересаджувати можна і влітку, але тут багато що залежить від сорту, адже цей процес легко переносять представники, наприклад, білої лілії або кандідум.

Пересадка лілій

Термін цвітіння лілій закінчується у червні-липні. У серпні у квітки починається період спокою, коли можна без наслідків пересаджувати рослину.

А от американські гібриди і Мартагон потрібно пересаджувати один раз на десять років.

Як пересаджувати лілії: покрокова інструкція

Перш ніж пересадити лілію, треба оглянути її цибулину. Вона має бути не гнилою і не м’якою, білого кольору. Цибулину добре очисть від землі та бруду. Замочувати здорову цибулину ні в чому не треба. Лілію слід висаджувати на глибину, яка дорівнює трьом висотам цибулини. Якщо вона завдовжки 10 см, ямка для висадки має бути глибиною 30 см. Перед висадкою в землю потрібно насипати трішки магазинного екоґрунту, щоб земля стала пухкішою і не забитою. Землю добре вимішай і насип туди літрову банку піску. Щоб шкідники не їли лілію, під час пересаджування, насип на цибулину трохи гірчичного порошку або меленого перцю. Цибулину потрібно помістити глибоко в землю, розправити її корінці і злегка вдавити в землю. Зверху цибулину присип піском і прикопай землею. Лілію добре полий водою і знову засип землею. Останні кроки — знову полий водою і замульчуй землею.

Як доглядати за лілією після пересадки

У перші тижні після пересаджування подбай про рослину. Для мульчування ґрунту підійде лапник або сухі листки. Зверху краще притиснути їх старими дошками, адже пориви вітру можуть легко зіпсувати укриття.

Навесні від листків потрібно позбутися і зайнятися розпушуванням грунту. Азотні добрива вважаються одними з найкращих для весняних підживлень.

Молоді пагони можна прикрити плівкою або агротканиною, доки ґрунт повністю не прогріється.

Якщо вчасно поливати квіти, виривати бур’яни, вносити підживлення, обрізати та виконувати інші базові процедури, лілія активно розростатиметься.

Щоб не заплутатися в термінах наступної пересадки, можна записати в блокноті дату проведення процедури і позначити її в календарі для контролю.

Раніше ми розповідали, коли пересаджувати юку та як визначити найкращий час для цього.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!