Пересадка клематису восени: що покласти в лунку та як допомогти йому прижитися

Початок осені — вдалий час для пересадки клематису на нове місце. Перед зимою він поступово переходить у стан спокою, тому всі сили віддасть на укорінення.

Якщо все зробити правильно, ліана встигне адаптуватися до зими, а вже весною добре піде в ріст.

Як правильно пересаджувати клематис восени, щоб не зашкодити рослині — читай у матеріалі.

Пересадка клематису восени: як облаштувати ділянку для рослини

Одразу скажемо: досвідчені садівники радять не пересаджувати клематис без нагальної потреби, на одному місці він здатен рости близько 30 років.

Але якщо в пересадці є потреба, то краще запланувати її на вереснь-жовтень. А в регіонах із м’якою зимою — навіть на початок листопада, якщо попереду є щонайменше чотири тижні до стійких морозів.

Головне правило осінньої пересадки: клематис має встигнути укоренитися до промерзання ґрунту.

Для початку шукаємо рослині добре освітлене і не надто вологе місце.

Клематису потрібно щонайменше шість годин сонця на день, а ділянка, яку ти обираєш, має бути захищена від сильного вітру та протягів.

Не саджай ліану там, де застоюється вода або близько залягають ґрунтові води.

Також не варто розташовувати її впритул до стіни будинку чи паркану.

Найкраще підійде легкий, родючий, водопроникний суглинок із нейтральною або слабколужною реакцією.

Одразу подбай про опору клематису. Встанови шпалеру, арку, перголу або іншу конструкцію ще до пересадки, щоб потім не пошкодити коріння.

Відстань між сусідніми кущами залишай не менш як один метр.

Як правильно пересаджувати клематис восени і що покласти в лунку

Посадкову яму зроби приблизно 60×60×60 см. На дно насип близько 10 см дренажу з щебеню, керамзиту чи битої цегли.

Викопану землю змішай у рівних частинах із піском і перегноєм. Можеш додати трохи деревної золи та комплексного добрива для квітучих рослин.

Заповни яму підготовленою землею приблизно наполовину, посередині зроби невеликий горбок.

Розмісти на ньому рослину, а коріння акуратно розправ по схилах. Після цього засип яму землею.

Особливо уважно постався до глибини посадки:

У молодого клематису коренева шийка має бути на 7–12 см нижче рівня ґрунту, у більш дорослої рослини — приблизно на 12–20 см.

Нижня пара бруньок також повинна бути під землею.

Для профілактики фузаріозу кореневу шийку можна присипати сумішшю піску та деревної золи.

Після пересадки добре полий клематис і замульчуй ґрунт навколо нього.

Якщо пересаджуєш зовсім молодий саджанець восени, навесні можна частково прибрати землю над бруньками, а в міру росту пагонів поступово підсипати її до потрібного рівня.

Дорослий клематис пересаджуй максимально обережно: його коренева система з роками стає великою, тому повністю викопати кущ без пошкоджень практично неможливо.

Перед осінньою пересадкою всі лози обріж, залишивши на них по дві здорові бруньки.

Якщо причина пересадки — хвороба, промий коріння проточною водою, а нову яму оброби біофунгіцидом.

І не лякайся, якщо після пересадки клематис не зацвіте: протягом першого року рослина зазвичай усі сили витрачає на нарощення кореневої системи.

В нашому іншому матеріалі читай про підживлення півоній восени: коли удобрювати квіти та чим.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!