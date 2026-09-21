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Пересадка клематису восени: що покласти в лунку та як допомогти йому прижитися

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 14:00 3 хв.
як пересадити клематис
Фото Pexels

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