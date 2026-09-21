Хто пройшов у фінал Україна має талант 2026: список фіналістів шоу

20 вересня завершився п’ятий випуск Україна має талант 2026 — фінальний кастинг нового сезону, присвяченого 35-річчю Незалежності України. На сцену вийшли учасники з різних міст України та навіть з-за кордону, які показали свої здібності у танцях, музиці, стендапі, гімнастиці та інших жанрах.

За результатами останнього кастингу судді Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров визначили учасників, які продовжать боротьбу у фіналі. Четверо з них отримали золоті кнопки, тому потрапили до вирішального етапу автоматично.

Україна має талант фіналісти: хто пройшов у фінал

Першим учасником, який забезпечив собі місце у фіналі, став 41-річний піаніст із Києва Олексій Бєглєцов. На сцені він виступає під псевдонімом MAESTROPIANО та вважається піаністом-віртуозом.

Його виступ настільки вразив Артема Пивоварова, що суддя натиснув золоту кнопку.

— Друже, ти у фіналі. Немає більше ніяких перешкод. Я хочу бачити тебе у фіналі. Здивуй мене. Будь ласка, не підведи мене, — звернувся Пивоваров до Бєглєцова.

До фіналу також пройшов 22-річний киянин Артур Гульванський. Мім представив номер Воїн, у якому через пластику та образи показав, як війна змінює людину, її внутрішній стан і сприйняття життя.

Для Артура ця тема має особистий зв’язок із родиною. У 2022 році його батько долучився до війська, а згодом після отриманої травми став капеланом. Нині він допомагає людям, які повернулися з фронту.

— Він допомагає людям, які були на фронті, стати більш духовно сильними. Я хочу цим номером сказати: зрозумійте, ці люди (військові – ред.) пройшли пекло. Цим людям потрібна підтримка. Я пам’ятаю. Я розумію. І мені прикро, що так сталося, — наголосив Артур.

Ще одним фіналістом Україна має талант 2026 став 26-річний стендап-комік Дмитро Довгий. Він родом із Кам’янця-Подільського, а нині живе в Берліні.

У своєму номері Дмитро говорив про власне життя, особисті стосунки та участь у талант-шоу. Гумор коміка сподобався Стасу Боклану настільки, що суддя вирішив віддати йому золоту кнопку.

— Знаєте, Дмитре, я багато років виходжу на сцену і все життя заздрю людям, які, виходячи на сцену, моментально завойовують глядацьку увагу. Це така внутрішня енергія, яка, мабуть, дається Богом при народженні. Це або є, або немає. У вас це є. Тому від мене ось це…, — сказав Стас Боклан і натиснув золоту кнопку.

Танці, рекорди та небезпечні трюки

Серед тих, хто продовжить боротьбу за перемогу, опинилися й юні бальні танцівники — 7-річний Рінат Бугай із Харкова та його партнерка Лалі Митченко з Києва.

Пара вже має міжнародне досягнення — Рінат та Лалі стали переможцями Blackpool Dance Festival у своїй віковій категорії. Після початку повномасштабної війни родина хлопчика була змушена виїхати за кордон, тому перед конкурсом танцівники мали лише кілька онлайн-тренувань.

Виступити перед українською аудиторією Рінат мріяв давно. На сцені Україна має талант разом із Лалі він виконав танцювальний номер під хіти Майкла Джексона.

Серед фіналістів Україна має талант 2026 опинилася й 15-річна Софія Тепла з Подільська Одеської області. Для дівчини цей виступ став поверненням на шоу через п’ять років.

Цього разу Софія підготувала номер, у якому поєднала еквілібр та стрільбу з лука. Спортсменка виконала складний трюк — ногами натягнула лук і вистрілила в ціль вогняною стрілою.

— Софіє, по-перше, ви прекрасна. По-друге, я бачу вас декілька хвилин, але усвідомлюю, скільки за вашими плечима праці, синців, помилок, страху, який ви побороли. І тисячі годин на самоті. І увесь цей коктейль, приправлений багатьма нюансами, які не бачать люди, називається майстерністю. Це було приголомшливо, професійно. Це дійсно кіношний сценарій, в якому ви є персонажем, що доводить не тільки світові, а й собі, що люди мають право на помилки, — звернувся Артем Пивоваров до Теплої.

Після п’ятирічної перерви на шоу повернулася і 13-річна Дарія Пономаренко з Черкас. За цей час дівчина встигла потрапити до Книги рекордів Гінеса — вона стала першою дитиною в Україні, яка встановила рекорд у пілонному спорті.

На сцені Україна має талант Дарія продемонструвала складний номер на повітряному пілоні. Виступ настільки вразив Олену Кравець, що вона натиснула золоту кнопку.

Окремо судді відзначили виступ Олени Вагонової та Валерії Радомської. Жінки понад сім років не були в Україні та спеціально повернулися додому з Шанхаю, щоб взяти участь у проєкті.

На сцені вони показали повітряну гімнастику на волоссі. Одним із найскладніших елементів стало висіння на волоссі. Учасниці також встановили Національний рекорд, провисівши 2 хвилини 2 секунди.

Після номера Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров аплодували гімнасткам стоячи. У результаті Олена Вагонова та Валерія Радомська отримали спільну золоту кнопку.

Хто пройшов у фінал Україна має талант: танцюристи та юний вокаліст

Серед учасників, які продовжать боротьбу, — київський танцювальний колектив BE BEST TEACHERS. До команди входять викладачі віком від 18 до 38 років, а очолює її Юджин Кулаковський.

Для Україна має талант танцівники підготували перформанс, у якому через хореографію розповіли власну історію.

— Насправді було таке відчуття, ніби ти дивишся якийсь дуже класний, цікавий фільм. І після цього ти сидиш, і тобі треба 5 – 10 хвилин, щоб зрозуміти, що відбувалося. Ваші емоції, гримаси… Це було дуже круто! — зазначив Артем Пивоваров.

Ще одним фіналістом став 12-річний Марко Сердинський з Івано-Франківська. Юний вокаліст привернув увагу глядачів своїм незвичайним тембром, а його відео в TikTok набирають тисячі переглядів.

Марко вже має досвід участі у великому музичному конкурсі — він став фіналістом Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026. На сцені хлопець виконав пісню Миколи Мозгового Материнська любов, присвятивши виступ своїй мамі.

Гурт Sick Solution та 7-річний барабанщик

Одним із найбільш незвичних рішень п’ятого випуску стало об’єднання двох учасників — хардкор-гурту Sick Solution та 7-річного Мирона Рогозного.

Учасники Sick Solution, яким від 30 до 31 року, приїхали на кастинг із Вінниці. Нині музиканти є військовослужбовцями бригади Азов, тому виступ на шоу для них став можливістю вийти на сцену просто зі служби.

Пізніше перед суддями виступив 7-річний Мирон Рогозний із Дніпра. Хлопчик зіграв на барабанах композицію Psychosocial гурту Slipknot, який є одним із улюблених колективів Артема Пивоварова.

Артист не залишився осторонь і сам вийшов до Мирона на сцену, взявши до рук барабанні палички.

Після виступів журі вирішило об’єднати учасників. Тому у фіналі Sick Solution та Мирон Рогозний виступатимуть разом.

Фіналісти Україна має талант 2026: повний список

За підсумками п’ятого випуску до фіналу пройшли:

MAESTROPIANО — Олексій Бєглєцов, Київ;

Артур Гульванський, Київ;

Дмитро Довгий, Кам’янець-Подільський / Берлін;

Рінат Бугай та Лалі Митченко, Харків / Київ;

Софія Тепла, Подільськ Одеської області;

Дарія Пономаренко, Черкаси;

Олена Вагонова та Валерія Радомська, Шанхай;

BE BEST TEACHERS, Київ;

Марко Сердинський, Івано-Франківськ;

Sick Solution та Мирон Рогозний, Вінниця / Дніпро.

Отже, фіналісти Україна має талант 2026 уже визначені. Попереду на учасників чекає фінальний етап шоу, де вони змагатимуться за перемогу та головний приз сезону.

Раніше ми розповідали про те, як пройшов третій епізод Україна має талант і хто пройшов третій кастинг.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!