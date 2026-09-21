Стиль життя Шоу-біз

Хто пройшов у фінал Україна має талант 2026: список фіналістів шоу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 13:35 7 хв.
Україна має талант фіналісти: хто пройшов у фінал у п’ятому випуску
Фото СТБ

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