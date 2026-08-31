Україна має талант 2026: хто вже отримав Золоту кнопку

30 серпня на телеканалі СТБ вийшов вже другий епізод популярного телепроєкту Україна має талант, який повернувся в етер після тривалої перерви. Учасники Україна має талант 2026 вражають журі та глядачів чуттєвими виступами та глибокими історіями свого життя.

За перші два епізоди журі вже двічі дали учасникам омріяну Золоту кнопку. Що означає Золота кнопка та хто з учасників вже отримав її, розповідаємо у нашому матеріалі.

Золота кнопка в Україна має талант 2026: що означає

Золота кнопка в Україна має талант 2026 — це шанс для талановитого та яскравого учасника або колективу потрапити одразу до фіналу телешоу, не проходячи проміжних відборів.

Можливість скористатися цією функцією обмежена. За весь період кастингів кожен член журі має право натиснути цю особливу кнопку лише один раз. Для того, щоб учасник пройшов одразу до гала-концерту достатньо відповідного рішення одного члена журі. Далеко не кожен виступ може справити незабутнє враження, тому Золоту кнопку натискають в особливих випадках, коли на сцені стоїть беззаперечний талант.

Під час натискання цієї кнопки уся сцена осяюється яскравим золотим світлом і на обраного учасника падає святкове конфетті. Тобто Золота кнопка в певному сенсі є “золотою”.

Хто з учасників Україна має талант 2026 вже отримав Золоту кнопку

Кастинги нещодавно розпочалися, однак вже двоє суддів визначили щасливчиків, що після свого виступу одразу попрямували до фіналу. Музикант Артем Пивоваров знайшов свого фаворита ще на першому етапі відборів, а інший член журі, актор Стас Боклан, не втримався і натиснув на унікальну кнопку вже у наступному епізоді кастингів.

MAESTROPIANO отримав першу Золоту кнопку на Україна має талант 2026

41-річний піаніст-віртуоз Олексій Бєглєцов, який виступає із авторським проєктом MAESTROPIANO, першим отримав омріяну кнопку. Він зіграв на роялі наосліп. Одразу до фіналу Олексія відправив його колега Артем Пивоваров.

— Друже, ти у фіналі. Немає більше ніяких перешкод. Я хочу бачити тебе у фіналі. Здивуй мене. Будь ласка, не підведи мене, — сказав йому Пивоваров.

Олексій Бєглєцов хоче продемонструвати, що академічна музика здатна зацікавити не лише любителів класики. Минулого року він виступив із першим шоу, у якому поєднав класику зі світовими хітами. Особливість його гри у тому, що чоловік робить це із заплющеними очима або накривши клавіші скатертиною.

Стендап-комік Дмитро Довгий отримав другу Золоту кнопку на Україна має талант 2026

26-річний стендап-комік Дмитро Довгий глибоко вразив Стаса Боклана своєю внутрішньою енергією. В однорічному віці чоловіку діагностували ДЦП, через що він багато часу провів у лікарнях, але не зламався. Тож наразі він розвивається у мистецтві стендапу та говорить про власний життєвий досвід із гумором. На сцені телешоу він іронічно розповів про своє життя та участь в Україна має талант.

— Знаєте, Дмитре, я багато років виходжу на сцену і все життя заздрю людям, які, виходячи на сцену, моментально завойовують глядацьку увагу. Це така внутрішня енергія, яка, мабуть, дається Богом при народженні. Це або є, або немає. У вас це є, – зазначив Стас Боклан.

Наразі Дмитро Довгий став другим фіналістом Україна має талант 2026 завдяки Золотій кнопці від Стаса Боклана.

Раніше ми писали про те, що після тривалої перерви Україна має талант повертається на наші телеекрани.

Фото: СТБ

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