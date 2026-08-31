Як зараз шукають бʼюті-фахівців онлайн

Ще недавно запис до майстра виглядав так. Подруга скидала контакт у Telegram, ви писали в Direct, до вечора чекали відповіді, а потрібний час виявлявся зайнятим. Для тих, хто й далі шукає майстрів в Instagram, нічого не змінилося. Але з’явився інший шлях. В агрегаторах бʼюті-майстрів ціна, відгуки, портфоліо і вільні години зібрані в одному профілі, а бронювання займає кілька хвилин.

Instagram, дзвінок у салон або онлайн-сервіс

Листування в Direct рухається зі швидкістю майстра. Він відповідає, коли звільниться, іноді наступного дня. Збережені публікації губляться серед сотень інших, а прайс у профілі міг застаріти півроку тому.

Дзвінок у салон закриває питання часу, але не суми. Реальну вартість ви часто дізнаєтеся вже в кріслі, коли виявляється, що довжина волосся нестандартна, за матеріали для дизайну треба доплатити, а педикюр у вашому випадку займе довше.

Ні в Direct, ні телефоном ви не побачите портфоліо, не прочитаєте відгуки і не порівняєте двох майстрів між собою. Доводиться відкривати сайт салону, Instagram, Google-карти і якийсь форум, а потім складати картину по шматках.

Онлайн-сервіс для запису показує все це ще до першого повідомлення.

Що має бути в профілі майстра

У профілі має стояти конкретна ціна і тривалість послуги, а не “від”. Відгуки мають бути від людей, які справді були на прийомі. Потрібні фото робіт і реальний вільний час у календарі замість “уточніть у майстра”.

Так працює Bookon Marketplace. Платформа виросла з CRM-системи Bookon, у якій салони і майстри ведуть свій розклад, тому календар у профілі показує актуальні вільні години. Поруч розміщені перелік послуг із цінами і тривалістю, фото робіт і відгуки, прив’язані до підтверджених візитів. Кожного майстра перевіряють перед публікацією. Запис працює цілодобово, а для клієнта сервіс безкоштовний. Ви платите лише за послугу.

Порівнювати простіше, коли дані подані в одному форматі. Якщо два профілі виглядають однаково, гляньте на дату останнього відгуку. Майстер, до якого ходять зараз, надійніший орієнтир, ніж красиве фото в портфоліо.

На платформі понад тисяча майстрів і салонів у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та десятках менших міст. Серед напрямків манікюр і педикюр, стрижки й фарбування, косметологія, лазерна епіляція, масаж, брови і вії, перманентний макіяж, SPA і барбершопи.

Салон або майстер із виїздом додому

Салон підходить, коли хочеться вийти з дому або процедура потребує обладнання, як апаратний педикюр, лазерна епіляція чи апаратна косметологія. Виїзного майстра частіше обирають молоді мами, люди зі щільним графіком і ті, кому зручніше прийняти фахівця вдома перед важливою подією.

На Bookon обидва варіанти знаходяться одним пошуком. Можна шукати за районом, тож не доведеться їхати на інший кінець міста заради стрижки. Для тих, хто живе в передмісті, це часто єдиний спосіб побачити всіх спеціалістів поруч в одному списку.

Окремий фільтр “Виїзд до клієнта” лишає в результатах тільки тих, хто готовий приїхати до вас, і ховає майстрів, які приймають виключно у своєму кабінеті.

Як виглядає запис на практиці

Уявіть, що о 23:00 ви згадали, що перед зустріччю треба оновити манікюр, а ще давно хотіли знайти косметолога ближче до роботи. Раніше це означало список у нотатках і дзвінки вранці. Тепер ви берете телефон і за кілька хвилин маєте два підтверджені бронювання.

Відкриваєте сайт зі смартфона, обираєте послугу і місто або вмикаєте геолокацію. Переглядаєте профілі, фото робіт і відгуки. Вибираєте час у календарі й підтверджуєте номер телефону. Реєстрація не обов’язкова.

Усі бронювання зберігаються в особистому кабінеті, а нагадування приходять перед візитом. Перенести або скасувати запис можна через кабінет або напряму з майстром. До одного бронювання можна додати кілька послуг, наприклад манікюр і педикюр в один прийом, і закрити обидва питання за один вечір.

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