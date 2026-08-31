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Ціна на гречку в Україні 2026: чи чекати нового подорожчання

Ольга Петухова, редакторка сайту 31 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
ціна гречки 2026
Фото Pexels

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