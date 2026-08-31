Ціна на гречку в Україні 2026: чи чекати нового подорожчання

Гречка — продукт, який українці шанують не менш, ніж картоплю чи хліб, тож не дивно, що збільшення ціни на неї викликає занепокоєння і б’є по кишені.

Після різкого подорожчання навесні 2026 ціни на крупу влітку трохи відкотилися, але вона все одно залишається значно дорожчою, ніж рік тому.

Яка ціна на гречку в Україні сьогодні і чи збільшиться вона восени 2026 — розбираємось у матеріалі.

Скільки коштує гречка 2026: статистика

За даними моніторингу, які наводить Аgroportal, за рік крупа фактично подорожчала вдвічі. В травні минулого року її продавали за 35,61 грн/кг. У травні 2026 середня ціна гречки виросла до 79,29 грн/кг.

Від початку 2026 року ціна на гречку зросла на 77%. Для порівняння: у грудні 2025 кілограм крупи в середньому коштував 44,88 гривень.

У серпні 2026 експерти прогнозували подальше зростання, і воно підтвердилося, середня ціна піднялася до 80–83 грн/кг.

Причинами удорожчання називали дефіцит української сировини, високі виробничі витрати та стабільний попит.

Водночас статистика показує, що ціна може й падати. У липні 2026 року крупа навіть трохи і ненадовго подешевшала.

Вартість гречки в супермаркетах України у липні-серпні 2026

Ціни дуже залежать від мережі, бренду та акції. Наприклад, у середині липня:

АТБ — від 65,90 грн/кг за Розумний вибір;

— від 65,90 грн/кг за Розумний вибір; Сільпо — від 68,49 грн/кг за Повна чаша, але окремі бренди коштували понад 100 грн/кг;

— від 68,49 грн/кг за Повна чаша, але окремі бренди коштували понад 100 грн/кг; Varus — від близько 66,50 грн/кг у перерахунку з упаковки 900 г;

— від близько 66,50 грн/кг у перерахунку з упаковки 900 г; середня ціна в популярних мережах була близько 75 грн/кг.

У серпні розкид став більшим. В середині серпня в Novus гречка коштувала 65,99 грн/кг, тоді як в Auchan мінімальна ціна становила 91,20 грн/кг.

Зараз на сайті Novus кілограм гречки власної марки коштує 104 гривень, що показує, наскільки ціна може відрізнятися залежно від виробника і попиту.

Чому гречка дорожчає

Основна причина — скорочення запасів крупи. Через попередні низькі ціни аграрії зменшували посівні площі, тож й урожай був меншим. У 2026 році фермери, навпаки, відреагували на високі ціни: прогнозувалося збільшення посівних площ на 15–20%.

Нинішній урожай гречки оцінюють приблизно у 135 тис. тонн. Це може допомогти зменшити ціни , коли на полиці поступить крупа нового врожаю.

Але маємо враховувати, що додатково у кінцеву ціну крупи закладають витрати на переробку та логістику. А частина виробників може притримувати запаси, щоб дочекатися вигіднішої ціни.

Яка ціна на гречку буде в Україні восени 2026 року

Говорити про неминуче різке подорожчання восени зарано. Старі запаси дійсно обмежені, і ціна на крупу залишається високою.

Але новий урожай, який очікують доволі високим, може загальмувати подальше зростання ціни.

Читай також, яка ціна на картоплю в Україні: скільки коштує овоч на ринку та в магазинах.

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