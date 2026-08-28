Ціна на пшеницю 2026: скільки коштує зерно в Україні наприкінці серпня

Ціна на пшеницю в Україні у 2026 році залишається одним із факторів, за якими стежать виробники хліба та споживачі. Однак саме вартість зерна не є головною складовою кінцевої ціни буханця. Значно більше на неї впливають витрати пекарень на електроенергію, паливо, логістику та оплату праці.

Яка зараз ціна на пшеницю в Україні

Якщо говорити про ціну на пшеницю в Україні 2026, то наприкінці серпня продовольче зерно залишається дорожчим за фуражне.

27 серпня закупівельна ціна на пшеницю становила 8350 грн за тонну для пшениці 2-го класу, 8050 грн — для 3-го класу та 7500 грн — для 4-го класу. Актуальна ціна на пшеницю може змінюватися залежно від дня та умов поставки.

Для хлібопекарської галузі важлива саме продовольча пшениця, з якої виробляють борошно. Тому зміни на зерновому ринку можуть впливати на собівартість продукції, але не визначають її ціну одноосібно.

Чи зросте ціна на хліб в Україні у 2026 році

Прогнози щодо того, чи зросте ціна на хліб в Україні у 2026 році, наразі відрізняються. У травні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив у коментарі РБК-Україна, що протягом 2026 року хліб в Україні може подорожчати в середньому на 25%.

При цьому експерт наголосив: основний вплив на кінцеву вартість мають не стільки зерно та борошно, скільки виробничі витрати.

За його оцінкою, частка пшениці у собівартості хліба становить приблизно 20–25%. Решту формують інші витрати — зокрема енергоносії, логістика та заробітні плати.

Особливо важливим фактором залишається електроенергія. Через пошкодження енергетичної інфраструктури підприємства змушені використовувати альтернативні джерела живлення, що також збільшує витрати на виробництво.

Водночас прогноз щодо подорожчання на 25% поділяють не всі представники галузі. Раніше, у липні, представники пекарської галузі також говорили про можливе подорожчання хліба приблизно на 5%. Серед головних причин тоді називали зростання витрат виробників, зокрема на оплату праці та зміни умов бронювання працівників.

Скільки коштує хліб в Україні зараз

Поточні ціни показують, що вартість хліба суттєво залежить від виду та ваги виробу. Водночас важливу роль у формуванні вартості хліба відіграє ціна на пшеницю, з якої виробляють борошно, хоча це далеко не єдина складова собівартості.

За даними Мінфіну, станом на 27 серпня середня ціна батона Рум’янець нарізка вагою 450 г становила 34,45 грн. Батон Київський Нарізний вагою 500 г коштував у середньому 41,95 грн.

Середня ціна нарізного пшеничного хліба вагою 650 г становила 44,99 грн, пшеничного хліба Цар Хліб вагою 600 г — 57,77 грн. Житній Столичний вагою 950 г коштував у середньому 51 грн.

При цьому ціни в окремих мережах можуть відрізнятися. Наприклад, Київський Нарізний у 500-грамовому форматі в Auchan коштував 41,40 грн, а в Novus — 42,50 грн.

Що буде з ціною хліба восени та взимку

Однозначно сказати, якою буде ціна на хліб в Україні 2026 наприкінці року, наразі складно. На неї впливатимуть одразу кілька факторів — вартість зерна та борошна, електроенергії, пального, логістики, зарплат, а також ситуація в енергетичному секторі.

Водночас поточні дані не свідчать про різкий стрибок цін на всі види хліба. Наприклад, середня ціна батона Київський Нарізний у серпні залишалася на рівні 41,95 грн.

Тож питання чи зросте ціна на хліб в Україні залишається відкритим. Один із прогнозів передбачає подорожчання приблизно на чверть протягом року, тоді як представники пекарської галузі говорять про значно помірніший сценарій — близько 5%, якщо енергетична ситуація буде стабільною.

Для споживачів це означає, що найближчим часом ціна хліба залежатиме не лише від того, скільки коштує тонна пшениці, а від усієї собівартості виробництва.

Люди щодня споживають тонни хліба. Існує багато видів цього борошняного виробу. Раніше ми розповідали, який хліб найкорисніший.

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