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Ціна на пшеницю 2026: скільки коштує зерно в Україні наприкінці серпня

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Серпня 2026, 14:00 4 хв.
Скільки коштує пшениця у 2026 році: актуальні ціни в Україні
Фото Pexels

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