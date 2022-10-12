Усьому голова? Який хліб найкорисніший та як його вибрати — поради дієтологині

Українці спрадавна шанують хліб. Зараз кількість сортів хліба збільшується — розвивається рецептура та способи випікання. Дієтологиня Наталі Мокарі розповіла, який хліб найкорисніший — подробиці дізнавайся у матеріалі.

У чому користь хліба

Хліб був основою харчування наших предків. Вони ніколи не відмовлялися від нього через думки про фігуру або поганий вплив на здоров’я.

Давній хліб був навіть більш корисним, ніж деякий зараз, бо його пекли з цільнозернового борошна. З часом людство почало очищувати зерно, з’явилося біле борошно, менш корисне для здоров’я.

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Який хліб обирати, щоб він був корисним і його можна було їсти навіть тим, хто на дієті?

Найперше хліб має бути з цільного зерна, тоді він може стати частиною збалансованої дієти.

Вуглеводи, що містяться в ньому, мають вирішальне значення для хорошого здоров’я, — розповідає дієтологиня.

Згідно з дослідженнями, дві – три порції хліба з цільного зерна на день можуть запобігти діабету другого типу, серцево-судинним захворюванням, колоректальному раку, раку підшлункової залози та шлунка.

А вуглеводи, яких багато хто боїться, потрібні нам, щоб функціонувати. Вуглеводи — це їжа для мозку. Прослідкуй, що кожного разу, коли у тебе немає вуглеводів, відчуваєш не так багато енергії, — запевняє Наталі Мокарі.

Який хліб найкорисніший — поради дієтологині

Кожен обирає хліб до смаку. Проте якщо ти шукаєш саме найкорисніший, дієтологиня радить звертати увагу на те, з чим його їси і як часто.

Який хліб обирати, щоб бути здоровим(-ою):

З цільного зерна пшениці — містить вітаміни та клітковину, корисний для людей із резистентністю до інсуліну. На заквасці — для тих, хто дбає про кишківник. Закваска ферментує глютен, який потім легше засвоюється. Хліб із насінням — якщо хочеш отримувати більше клітковини.

Не варто обирати спеціальний дієтичний або низьковуглеводний хліб, адже в нього додають багато непотрібних інгредієнтів, щоб зробити його смачним.

Дієтологиня радить їсти хліб на сніданок і обід разом із яйцями, авокадо чи арахісовим маслом. На вечерю можна поєднати шматок хліба з салатом, в якому є білок.

А якщо хліб ти їси лише в сендвічах, раніше ми розповідали, як зробити корисні бутерброди — поради дієтологині.

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