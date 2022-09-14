Бутерброди бувають корисними! П’ять правил від дієтологині

Перерва на обід іноді виглядає, як один із розділів утопічної історії про роботу, де вистачає часу на все необхідне. У справжньому ж світі часто доводиться нашвидкуруч готувати бутерброд і бігти далі працювати.

А дехто і справді полюбляє швидкі прийоми їжі, хоча вони не завжди добре впливають на здоров’я, а надто на процеси травлення.

Тож дієтологиня Світлана Фус поділилась, як зробити бутерброд корисним і при цьому зекономити свій дорогоцінний час.

Головні правила для приготування корисного бутерброда

Основа кожного бутерброда — це хліб, тому його вибір надзвичайно важливий. Найкращим буде хліб із цільнозернового борошна, що містить чимало корисних мікроелементів і вітамінів.

Також за поживність бутерброда відповідають білки, тому важливо додати до своєї швидкої страви м’ясо, рибу або птицю. Ліпше, щоб вони були відвареними або запеченими.

А ось компонент, який зовсім не варто додавати до бутерброда — це магазинні соуси чи майонез. Якщо хочеться розбавити смакову палітру, можна використати трохи гірчиці чи змішати зелень та авокадо.

Крім того, чудово доповнюватимуть бутерброд овочі та зелень. Вони додадуть відчуття соковитості страві та допоможуть краще наситити організм.

Потішити свої смакові рецептори також можна за допомогою пряної зелені, але варто дотримуватися золотої середини, щоб страва вийшла гармонійною.

Пам’ятай, що на ніч їсти бутерброд не варто, оскільки твій шлунок потішиться та отримає більше користі від гарячої вечері.

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