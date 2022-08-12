Потіш себе і приготуй суші самостійно разом з нами. Тримай простенький рецепт ролів

Серед країн — любителів суші Україна на другому місці після Японії, а Одеса, Київ та Харків потрапили до п’ятірки міст з найбільшою кількістю фанатів суші поза межами Японії.

Про це пише австралійське видання Chefʼs Pencil.

Особисто я обожнюю цю японську страву. Але пандемія змусила мене навчитися готувати її власноруч. Тож сьогодні я поділюся простеньким, але від того не менш смачним рецептом ролів.

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Обираємо інгредієнти

Тобі знадобиться:

Рис — 500 г

Вода — 750 мл

Листи норі — 6–7 шт.

Рисовий оцет — 70 мл

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 3 ст. л.

Риба (слабосолоний лосось, сьомга чи тунець) — 250 г

Соєвий соус — 1 пляшка

Сир Філадельфія, свіжий огірок, крабові палички, креветки або що твоя душа забажає

Васабі та маринований імбир за бажанням

Бамбуковий килимок для скручування ролів

Тут одразу хочу зупинитися, бо відчуваю твоє незадоволення: “Ага, рисовий оцет, а, може, ще сльози єдинорога?”

Насправді замість рисового можна взяти винний або яблучний п’ятивідсотковий оцет. Спеціальний рис для суші можна замінити звичайним круглим рисом. І жоден японський гуру суші не помре від розриву серця.

Усі інгредієнти продаються у великих мережах супермаркетів. Існують навіть спеціальні набори для приготування суші, але я б усе-таки рекомендувала купувати продукти окремо, бо їх вистачить на ситну вечерю та ще й залишиться на інші страви.

Для начинки традиційно беруть свіжу, копчену або слабосолону морську рибу, сир Філадельфія (в супермаркетах є дешевші замінники, які, чесно кажучи, мало чим відрізняються від оригіналу) та свіжий огірок.

Можна додавати м’якуш авокадо, креветки, крабові палички, ікру, різноманітні морепродукти та навіть бекон чи курку! Прояви фантазію та експериментуй.

Готуємо рис

Найскладніше завдання під час приготування ролів — правильно зварити рис.

Ретельно промиваємо рис у воді, помішуючи його рукою. Цю процедуру варто повторювати доти, доки вода не стане прозорою. Зазвичай доводиться міняти воду до десяти разів. Тут прояви терпіння та спокій японських монахів.

За цей час можна скип’ятити воду. Заливаємо рис окропом у пропорції 2:3. І не хвилюйся, якщо ти не можеш рівно відміряти 750 мл. Це умовність.

Спочатку 5 хвилин варимо рис на сильному вогні, а потім ще 10-15 хвилин — на мінімальному. Зважай, що під час варіння відкривати кришку каструлі чи помішувати рис не можна.

Після того, як вимкнули плиту, залишаємо рис “спочивати” в каструлі ще 10 хвилин. Далі викладаємо його на тарілку, щоб охолонув.

Цей час не марнуємо, а готуємо приправу для рису. В оцет додаємо сіль та цукор і нагріваємо на слабкому вогні, доки ті не розчиняться. Доводити до кипіння суміш не потрібно!

Поливаємо теплий (не гарячий) рис остиглою сумішшю. Ось тут знадобиться ювелірна майстерність, щоб не передати куті меду. Я рекомендую не виливати одразу всю приправу у рис, а робити це поступово, помішуючи рис та куштуючи його. Рис не має бути кислим та прісним. Шукай золоту середину.

Готуємо начинку

Поки відкладемо рис і займемося начинкою. Рибу нарізаємо тоненькими довгими пластинками, огірок обов’язково очищаємо від шкірки і також тоненько нарізаємо. Якщо додаєш креветки, то звари їх, почисть та наріж.

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Крутимо роли

Залишається найприємніша частина роботи — скрутити роли.

Беремо лист норі та кладемо його шорсткою стороною догори на бамбуковий килимок. Щоб не замастити килимок, можна обгорнути його харчовою плівкою.

Викладаємо зверху рис. Товщина шару має бути приблизно дві зернинки. Але залишаємо 2 см правого краю норі без рису. Це потрібно для склеювання ролу.

Руки швидко залипнуть рисом, тому, щоб уникнути неприємних відчуттів, можна поставити поруч миску з теплою водою і промивати пальці.

Зверху на рис викладаємо начинку вздовж листа норі, трохи лівіше від серединки. Спочатку промащуємо сиром Філадельфія, потім зверху додаємо рибу, огірок тощо. Начинка має бути викладена досить щільно та вздовж усього листа вертикально.

Починаємо згортати лист норі з лівої сторони разом з бамбуковим килимком. Рівномірно тиснемо на килимок, надаючи форму ролу — квадратну чи круглу. Згортаємо рол якомога щільніше. Інакше він вийде крихкий, а начинка випадатиме.

Зрештою має вийти рівний гарний циліндр.

Ріжемо рол

Щоб порізати рол, треба взяти найгостріший ніж, який ти маєш у хаті. Красиво розрізати лист норі може бути важко. Я змочую ніж водою, а після кожного порізу витираю його серветкою та знову змочую.

Ідеальною товщиною суші, зроблених професіоналами, вважається товщина не більш як півтора сантиметра, але я не претендую на це звання, тому раджу різати так, як тобі зручно.

Ось і все. Перший рол готовий. Проте якщо “перший млинець нанівець”, то не переживай. Другий вийде однозначно кращим.

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