Їжа та рецепти

Потіш себе і приготуй суші самостійно разом з нами. Тримай простенький рецепт ролів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Серпня 2022, 12:30
Рецепт суші в домашніх умовах
Фото: Unsplash

Більше новин
День молоді 2022: коли святкується та історія свята
Символ безтурботності, життя та енергії. День молоді 2022 — все про свято
Що почитати на вечір - ТОП-3 книги від Вадима Карп'яка
Легалізація суржику, подолання ПТСР та дискурс нового жаху — Вадим Карп’як порадив ТОП-3 українських сучасних книг
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати
Детское вегетарианство
“Я хочу перевести трирічну доньку на вегетаріанство. Як правильно це зробити?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

йогурт
Йогурт — ще один суперфуд. П’ять причин додати йогурт до раціону
Тефтельки
Забудь про їдальню, це не той рецепт. Соковиті тюфтельки від Аліси Купер
Гранола
Одна страва – безліч варіацій: як приготувати гранолу в домашніх умовах
Як приготувати соус ткемалі — рецепт від Євгена Клопотенка
Смак Грузії в банці: як приготувати соус ткемалі — рецепт Євгена Клопотенка

Відео
Кубань

Кубанська Народна Республіка: як Росія знищувала українську ідентичність на теренах сучасної Кубані
0:02:51
Патріотичний одяг
Ексклюзивний патріотичний одяг — у Черкасах розмальовують футболки для поранених захисників
Потіш себе і приготуй суші самостійно разом з нами. Тримай простенький рецепт ролів
Три варіанти розвитку подій — думки експертів щодо того, коли та як закінчиться війна в Україні 
0:04:02
Аграрії
Врожай опинився в заручниках росіян? Українські аграрії працюють попри обстріли та погрози
Потіш себе і приготуй суші самостійно разом з нами. Тримай простенький рецепт ролів
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 12 серпня
0:01:09
Донеччина
Донеччина 2022. Кадри, від яких холоне кров
0:04:14
український стендап
Культурна оборона: як стендап під час війни став зіркою програми
0:02:45
Миколаїв
Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:06:18
Як стати донором крові в Україні - навіщо треба здавати кров
Україні потрібно щонайменше два мільйони донорів: як здати свою кров на потреби захисників
Більше відео
День молоді 2022: коли святкується та історія свята
Читати далі
Символ безтурботності, життя та енергії. День молоді 2022 — все про свято

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь