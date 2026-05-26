Ветеран праці: хто має право на статус у 2026 році та які документи потрібні для ЦНАПу

В Україні багато людей, які десятиліттями працювали на благо держави, можуть претендувати на особливий соціальний статус. Ветеран праці це не просто почесне звання, а юридично закріплений статус, який відкриває доступ до низки державних гарантій. У 2026 році умови отримання цього статусу та перелік пільг залишаються актуальними, хоча й мають свої особливості.

Ветеран праці: хто має право та який потрібен стаж

Головний критерій, який визначає, хто має право на цей статус — це тривалість офіційної роботи. Згідно із законодавством, ветеран праці в Україні — це особа, яка вже вийшла на пенсію та має такий стаж:

40 років — для чоловіків;

35 років — для жінок.

Важливо, що йдеться саме про страховий стаж, за який сплачувалися внески. Проте існують і пільгові категорії. Отримати статус можуть:

Пенсіонери, нагороджені медаллю Ветеран праці;

Особи з інвалідністю I та II груп, які мають стаж не менше 15 років;

Ті, хто працював на особливо шкідливих та важких виробництвах (за списками №1 та №2);

Люди з певними порушеннями здоров’я (наприклад, по зору чи з дитинства), якщо вони мають необхідний стаж.

Які передбачені для категорії ветеран праці пільги у 2026 році

Ветеран праці згідно Закону (Про основні засади соціального захисту ветеранів праці) гарантує підтримку в різних сферах життя. Хоча через бюджетні обмеження деякі норми працюють не на повну, основні ветерана праці у 2026 році включають:

Медицина: безкоштовне зубопротезування (крім дорогоцінних металів), щорічне обстеження, першочергова госпіталізація та обслуговування в аптеках;

Податки: повне звільнення від сплати земельного податку;

Транспорт: безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (автобуси, трамваї, тролейбуси) та у приміських електричках;

Побутові умови: переважне право на встановлення домашнього телефону, першочерговий ремонт житла та пільгові кредити (до 10 років) на будівництво будинку;

Відпустка: можливість брати додаткову двотижневу відпустку на рік без збереження зарплати (для тих, хто продовжує працювати).

Ветеран праці: надбавка до пенсії

Отже, чи є пряма ветеран праці надбавка до пенсії. Окремої виплати за статус немає, проте за великий стаж нараховуються доплати. На початок 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн.

За кожен зайвий рік страхового стажу (понад 30 років для жінок і 35 для чоловіків) пенсіонер отримує доплату в розмірі 1% від пенсії, але не більше 25,95 грн за кожний такий рік.

Як отримати посвідчення ветерану праці

Щоб користуватися всіма привілеями, необхідно оформити посвідчення ветерану праці. Для цього потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу з таким пакетом документів:

заява;

паспорт та копія ІПН;

пенсійне посвідчення;

довідка про загальний стаж роботи або трудова книжка;

фотокартка (3х4 см).

Послуга є безкоштовною, а рішення про надання статусу приймається протягом 30 днів.

Пам’ятайте: якщо середньомісячний дохід сім’ї на одну особу у 2026 році перевищує певну межу (наприклад, 4 660 грн), деякі пільги на комунальні послуги можуть бути обмежені, тому варто заздалегідь проконсультуватися в органах соцзахисту.

