Чи потрібно чистити молоду картоплю перед варкою, жаркою або запіканням

Погодься, молода картопля — справжній літній делікатес, проте питання, чи потрібно її чистити, насправді не таке просте, як здається.

У відповіді на нього варто врахувати гастрономічні, дієтологічні, і навіть (не дивуйся!) естетичні міркування. Розберімося детально.

Ч и потрібно чистити молоду картоплю: за і проти

Аргументи проти того, щоб чистити молоду картоплю

Шкірка молодої картоплі ще ніжна, не встигла загрубіти, як у старої бульби, і у ній міститься чимало корисних речовин: антиоксиданти, клітковина, мінерали (калій, магній, залізо), а ще деякі вітаміни — особливо вітамін C та групи B.

Саме під шкіркою цих корисних компонентів найбільше, тож коли чистиш молоду картоплю — фактично викидаєш чималу частину того, що могло б принести користь організму.

Аргументи за те, щоб чистити молоду картоплю

Але існує проблема: у картоплі може накопичуватись соланін — токсин, який захищає рослину від шкідників. Та в молодій, здоровій картоплі, яка недовго зберігалася та не позеленіла, не проросла рівень соланіну в шкірці дуже низький і не становить жодної небезпеки.

Інша справа — якщо картопля позеленіла або вже проросла, тоді шкірку краще зрізати або навіть викинути такий овоч. Але це вже не про молоду картоплю — молода просто не встигає до такого стану дійти.

Чи можна їсти молоду картоплю зі шкіркою — що кажуть дієтологи

Більшість сучасних дієтологів вважають, що якщо картопля хороша, вирощена без надмірного використання пестицидів, то шкірку на ній краще залишити.

Приміром, лікар-дієтолог Олег Швець розповів виданню Вigkyiv, що нечищена картопля — багате джерело клітковини, яка стимулює роботу кишківника, а також знижує глікемічний індекс страви.

Крім того, приготована зі шкіркою картопля менш розварена, має більш щільну текстуру, і споживаючи її, ти швидше відчуєш насичення.

Чи потрібно чистити молоду картоплю — що думають кулінари

Кулінари вважають, що чистити чи не чистити молоду картоплю — залежать виключно від призначення страви. Кухарі часто готують її зі шкіркою, якщо у страви має бути натуральний смак та проста “земляна” текстура. Тож можна не чистити, якщо готуєш:

запечену в духовці картоплю з травами (тим’ян, розмарин, часник);

запечену на грилі;

смажену цілою на сковорідці;

варену молоду бульбу з маслом і кропом;

для салатів.

Але є страви, для яких шкірка — зайва, і тут її точно варто почистити. Отже, якщо готуєш пюре або супи-пюре, не полінуйся, почисть.

Раніше ми розповідали, як приготувати молоду картоплю: п’ять швидких і смачних рецептів.

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