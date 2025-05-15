Чи потрібно чистити молоду картоплю перед варкою, жаркою або запіканням

Фото Pixabay Погодься, молода картопля — справжній літній делікатес, проте питання, чи потрібно її чистити, насправді не таке просте, як здається. У відповіді на нього варто врахувати гастрономічні, дієтологічні, і навіть (не дивуйся!) естетичні міркування. Розберімося детально. Чи потрібно чистити молоду картоплю: за і проти Аргументи проти того, щоб чистити молоду картоплю Шкірка молодої картоплі ще ніжна, не встигла загрубіти, як у старої бульби, і у ній міститься чимало корисних речовин: антиоксиданти, клітковина, мінерали (калій, магній, залізо), а ще деякі вітаміни — особливо вітамін C та групи B. Саме під шкіркою цих корисних компонентів найбільше, тож коли чистиш молоду картоплю — фактично викидаєш чималу частину того, що могло б принести користь організму. Аргументи за те, щоб чистити молоду картоплю Але існує проблема: у картоплі може накопичуватись соланін — токсин, який захищає рослину від шкідників. Та в молодій, здоровій картоплі, яка недовго зберігалася та не позеленіла, не проросла рівень соланіну в шкірці дуже низький і не становить жодної небезпеки. Інша справа — якщо картопля позеленіла або вже проросла, тоді шкірку краще зрізати або навіть викинути такий овоч. Але це вже не про молоду картоплю — молода просто не встигає до такого стану дійти. Читати на тему Швидкість тебе здивує! Як почистити молоду картоплю сіллю Розповідаємо, як швидко почистити молоду картоплю за допомогою солі. Чи можна їсти молоду картоплю зі шкіркою — що кажуть дієтологи Більшість сучасних дієтологів вважають, що якщо картопля хороша, вирощена без надмірного використання пестицидів, то шкірку на ній краще залишити. Приміром, лікар-дієтолог Олег Швець розповів виданню Вigkyiv, що нечищена картопля — багате джерело клітковини, яка стимулює роботу кишківника, а також знижує глікемічний індекс страви. Крім того, приготована зі шкіркою картопля менш розварена, має більш щільну текстуру, і споживаючи її, ти швидше відчуєш насичення. Чи потрібно чистити молоду картоплю — що думають кулінари Кулінари вважають, що чистити чи не чистити молоду картоплю — залежать виключно від призначення страви. Кухарі часто готують її зі шкіркою, якщо у страви має бути натуральний смак та проста “земляна” текстура. Тож можна не чистити, якщо готуєш: запечену в духовці картоплю з травами (тим’ян, розмарин, часник); запечену на грилі; смажену цілою на сковорідці; варену молоду бульбу з маслом і кропом; для салатів. Але є страви, для яких шкірка — зайва, і тут її точно варто почистити. Отже, якщо готуєш пюре або супи-пюре, не полінуйся, почисть. Раніше ми розповідали, як приготувати молоду картоплю: п’ять швидких і смачних рецептів. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter