Їжа та рецепти

Чи потрібно чистити молоду картоплю перед варкою, жаркою або запіканням

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Травня 2025, 10:30
чи потрібно чистити молоду картоплю
Фото Pixabay
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