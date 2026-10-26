Протести у Франції 2026: що відомо про ситуацію в країні

У Франції минулої суботи, 24 жовтня, продовжились масштабні протести проти високої вартості життя та на підтримку вимог учнів старших класів. За даними міністерства внутрішніх справ цього дня на вулиці міст вийшли близько 410 тис. демонстрантів, а за підрахунками провідної профспілки країни CGT — близько 800 тис.

Порівняно із протестами 17 жовтня, які запам’яталися масштабними сутичками та мародерством, черговий етап демонстрацій мав здебільшого мирний характер, хоча й були зафіксовані нові зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями, а також арешти, повідомляє видання Le Monde.

Розповідаємо, що відбувається у Франції та чого вимагають протестувальники.

Протести у Франції 2026: причини

Протести у Франції розпочалися у вересні з мирних мітингів педагогів та учнів через низку накопичених проблем у сфері освіти, зокрема нестачу вчителів, занедбаний стан шкіл та загалом неналежні умови навчання. Французький уряд також повідомив про майбутнє скорочення видатків на соціальну сферу, що ще більше обурило освітян та старшокласників.

Однак в міру того, як невдоволення ширилося країною, до раніше озвучених проблем почали додаватися нові претензії до політики чинної влади. До соціальних протестів долучилися працівники держсектору, пожежники, фермери тощо, з’явилися серед протестувальників й прихильники ультралівих політичних сил. Вони вийшли на вулиці через низькі заробітні плати, високі ціни на пальне та відсутність відповідної підтримки владою сфер, які страждають від зростання вартості на паливо.

Зрештою на тлі мирних демонстрацій з конкретними вимогами почало відбуватися мародерство, підпал будівель та численні сутички з правоохоронцями. Тисячі протестувальників були заарештовані, а правоохоронці почали жорсткіше реагувати на заворушення.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, президент США Дональд Трамп, а також, зокрема, деякі політики ультраправих сил Франції заявили про відповідальність мігрантів у хаосі та погромах під час французьких протестів.

Натомість французька влада наголосила на тому, що за численні правопорушення відповідальні радикальні сили, зокрема ультраліві, й вони мають бути зрештою притягнуті до відповідальності за скоєне.

Що відомо про останні події у Франції

Під час нового етапу протестів у Франції 24 жовтня було затримано понад 1 тис. осіб. Активні учасники демонстрацій вже заявили про плани продовжити виходити на вулиці та вимагати змін цієї суботи, 31 жовтня.

Тим часом французькі профспілки закликали до проведення так званої міжпрофспілкової мобілізації із вимогами підвищення зарплат наступного четверга, 5 листопада.

Сьогодні, 26 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон заявив про вживання конкретних заходів для задоволення вимог старшокласників. При цьому він очікує, що під час наступних вихідних можуть виникнути нові заворушення, передає France24.

Масштабні демонстрації відбуваються у Франції за пів року до президентських виборів. Тож різні політичні сили країни наразі намагаються використати тему соціального напруження у Франції на свою користь.

Нагадаємо, що минулого року колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до позбавлення волі.

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