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Протести у Франції 2026: що відомо про ситуацію в країні

Марина Слизовська, редакторка сайту 26 Жовтня 2026, 17:30 3 хв.
що відбувається у франції
Фото Getty Images

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