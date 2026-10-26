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Як доглядати за гіпеаструмом у домашніх умовах: повний гід від поливу до спокою

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Жовтня 2026, 17:00 5 хв.
Гіпеаструм: догляд у домашніх умовах, полив та правила підживлення
Фото Pexels

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