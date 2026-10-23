Стиль життя

Фікус Лірата: догляд за кімнатною рослиною, що примножить красу та довголіття

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Жовтня 2026, 17:00 3 хв.
Фікус Лірата: догляд
Фото Pexels

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