Фікус Лірата: догляд за кімнатною рослиною, що примножить красу та довголіття

Фікус — популярна кімнатна рослина, про яку чули навіть ті, хто не є прихильником флори. Але видів цієї рослини є декілька, серед них — фікус ліроподібний, догляд за яким вимагає певних знань. Треба розуміти тонкощі поливу, пересадки та що саме він любить.

Тому ми розкажемо про фікус Лірата, правильний догляд за ним та яких найрозповсюдженіших помилок припускаються власники цього вазону.

Фікус Лірата: правильний догляд за кімнатною рослиною

Рослина походить з тропічних лісів Африки з теплими та вологими умовами. Тому забезпечити схожі умови у своїй оселі складно. Але фікус — доволі міцна та здорова рослина, яка може жити у неідеальному середовищі протягом тривалого часу.

Головна умова для нього — бути якомога ближче до світла. Кожні декілька днів фікус потрібно повертати, щоб його інша сторона була спрямована до сонця. Звісно, що поставити вазон краще у кімнаті з сонячною стороною.

Листя фікуса треба очищувати від пилу кожні 1-2 тижні, щоб більше сонячного світла потрапило на листя для фотосинтезу. Пожовклі або пошкоджені листочки потрібно обрізати, адже жодної користі рослині вони більше не принесуть, натомість споживатимуть зайві ресурси.

Також можна обрізати верхівку стебла, щоб фікус ріс густіше.

Щодо світла, то тут є свої нюанси. Щоб мати гарний вигляд, фікусу необхідне яскраве світло. Але прямі сонячні промені можуть викликати опіки у листя, особливо якщо на вулиці сильна спека.

Але не можна, щоб рослина була у тіні або з мінімальною кількістю освітлення. Так вона не зможе швидко та пишно рости.

Фікус Лірата любить помірну кількість вологи, тож полив має відбуватися не частіше декількох разів на тиждень. Від весни до осені потрібно поливати рослину тоді, коли 2 см верхнього шару ґрунту стають сухими.

Але варто дивитися на освітлення та температурні умови. За яскравого освітлення та високої температури можна поливати частіше, а в інших випадках краще не перестаратися.

За недостатньої кількості води листя рослини почне в’янути, стану пониклим та втратить зелений колір. Якщо фікусу забагато води, то листя вкриється коричневими плямами, може з’явитися коренева гниль.

Пересадка фікуса ліроподібного

Фікус Лірата можна висаджувати в інші горщики, а пересадка виконується за деяких правил. Треба вибрати міцний контейнер, що мінімум на 5 см більший у діаметрі за попередній.

Потім необхідно обережно вийняти рослину з горщика, підняти, притримуючи за основу, та перемістити у новий контейнер з горщиковою сумішшю.

Коли рослина дозріє, то, найімовірніше, буде занадто великою для пересадки. Тоді краще знімати 5-8 см верхнього шару ґрунту щовесни та замінювати його свіжим.

Надай перевагу міцним керамічним горщикам замість пластикових. Адже фікус може вирости до великих розмірів, а тонкий горщик може не витримати та лопнути.

А ще ми розповідали про тонкощі догляду за фікусом Бенджаміна.

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