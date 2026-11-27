Любиш різноманіття кімнатних рослин удома? Інколи вони можуть завдавати клопотів та хворіти! Щоб зберегти красу та самі рослини, доводиться їх лікувати та дізнаватися більше про особливості кожної.

У нашому матеріалі розповідаємо про дифенбахію, догляд за нею, особливості та хвороби.

Особливості дифенбахії та чому корисно мати її вдома

Дифенбахія — багаторічна та вічнозелена рослина, що прийшла до нас з тропічних лісів Південної Америки. Нині існує понад 30 її видів. Назва пов’язана з австрійським садівником Йозефом Дифенбахом.

У домашніх умовах таку рослину вирощують як кімнатну. До речі, ми розповідали, чому дифенбахія небезпечна. Найкраще не допускати її цвітіння, а також не вирощувати, якщо вдома є коти чи собаки.

Корисно мати дифенбахію вдома через її властивість очищення повітря. У рослині містяться фітонциди, які вбивають шкідливі мікроорганізми, а волога з листя зменшує кількість пилу у кімнаті та зволожує повітря.

Дифенбахія: догляд за квіткою

Ця рослина потребує значної кількості уваги. Найважливіше — температура та освітлення у кімнаті. Це мають бути непрямі сонячні промені, освітлена кімната з температурою 20-23 градуси.

Неподалік від рослини можна поставити зволожувач повітря, адже дифенбахія не переносить сухості. Часто взимку через це пересихає та жовтіє листя. Потрібно уникати протягів та різких перепадів температур.

Помітити, що умови для рослини правильні, можна за новим листям. Воно має виростати щотижня. Полив дифенбахії слід проводити теплою та відстояною водою, коли земля підсихає. Щотижня оприскуй і листя, протирай з нього пил.

Навесні та влітку можна проводити підкормки рослини. Раз на два тижні використовуй азотовмісне добриво.

Обрізки рослина не потребує. Лише тоді, коли потрібно зрізати пошкоджене листя чи зробити живці для розмноження.

Пересаджування та розмноження квітки проводять навесні. Вибери значно більший горщик, всип нову землю. Розмножити дифенбахію можна насінням, живцями. Живці прорости у воді до 5 см, а потім висади у горщик. Накрий його на тиждень харчовою плівкою.

Хвороби дифенбахії та як їх лікувати

Найчастіше на рослині з’являються білі плями — це від сухості повітря та неправильної температури. Але багато хто думає, що це важка хвороба. Насправді потрібно протерти листя дифенбахії безалкогольним пивом та переставити її в кімнату з кращими умовами.

Якщо квітка в’яне, земля не висихає, а листя опадає — ти забагато поливаєш рослину. На тиждень перейди на обприскування. Також перевір коріння, якщо воно почало гнити — відріж згнилі частини, оброби місця зрізів марганцівкою та пересади дифенбахію у нову землю та вазон.

На рослині можуть завестися шкідники — наприклад, павутинні кліщі чи борошнисті черви. Щоб вивести шкідників, обприскай рослину мильним розчином та спеціальним засобом проти шкідників для кімнатних рослин.

Якщо листя м’яте і росте кривим — рослині або не вистачає світла, або її уражають нематоди. У такому випадку мають бути ще чорні плями. Оброби дифенбахію фунгіцидами.

Жовте листя сигналізує про неправильні умови — сухе чи холодне повітря, надмірний полив, протяги, затісний горщик.

Дифенбахія: догляд взимку

Взимку ця дифенбахія може втрачати яскравість і починати жовтіти. Щоб кущ успішно перезимував та не втратив декоративність, важливо дотримуватися таких правил:

Організуй правильне освітлення: постав горщик ближче до вікна, забезпечивши яскраве розсіяне світло. За потреби використовуй фітолампу. Підтримуй комфортну температуру: оптимальний показник — +18…+22 °C. Скоригуй полив: у зимовий період ріст рослини сповільнюється, тому поливати її слід рідше, ніж улітку: дай верхньому шару ґрунту (на 2–3 см углиб) повністю просохнути перед наступним поливом. Підвищуй вологість повітря: використовуй зволожувач або регулярно протирай листя вологою серветкою. Також можна влаштовувати легкий теплий душ, щоб освіжити рослину. Обмеж підживлення: з жовтня по лютий дифенбахія відпочиває, тому вносити добрива не потрібно. Надлишок поживних речовин узимку може лише нашкодити кореневій системі рослини. Відклади пересадку: планову процедуру краще проводити навесні, за винятком випадків загнивання коренів чи інших проблем із ґрунтом.

Важливо також захистити дифенбахію від протягів. У жодному разі не став вазон у тому місці, де відчувається протяг або близько до холодної віконної шиби. Також не варто розміщувати рослину біля гарячих батарей.

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