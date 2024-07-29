Як доглядати за бегонією в домашніх умовах і що для цього потрібно

Існує безліч сортів бегонії. Ними можна прикрашати сади та підвіконня. Ця рослина досить невибаглива і чудово приживається в кімнатних умовах. Як доглядати за бегонією і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
За словами флористки Марії Шевчук-Волинець, за різними сортами бегонії доглядати не так складно, як здається. Тобі потрібно дотримуватись таких правил:
За словами експерта, розмножувати бегонію можна і живцями. Ось як правильно це робити:
Під час вирощування та догляду за бегоніями можуть виникнути такі проблеми:
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