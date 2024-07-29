Як доглядати за бегонією в домашніх умовах і що для цього потрібно

Існує безліч сортів бегонії. Ними можна прикрашати сади та підвіконня. Ця рослина досить невибаглива і чудово приживається в кімнатних умовах. Як доглядати за бегонією і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як доглядати за бегонією в домашніх умовах

За словами флористки Марії Шевчук-Волинець, за різними сортами бегонії доглядати не так складно, як здається. Тобі потрібно дотримуватись таких правил:

Світло може бути яскравим або розсіяним, також квітка може переносити напівтінь. Температура стабільна — тепла. Повітря має бути свіжим, можна робити провітрювання. Але слід уникати протягів і не виносити рослину влітку надвір.⁣⁣ Ґрунт потрібно підтримувати пухким. Полив — регулярний, після просихання 1-2 см верхнього шару ґрунту. Повністю земля не має просихати. Влітку поливають через один-два дні (у сильну спеку щодня, але небагато), взимку трохи рідше — раз на три-чотири дні. Обприскувати та мити листя категорично заборонено, адже вода залишає на листі плями.⁣⁣ Вологість повітря не така важлива, адже бегонія — не вибаглива, погано переносить лише сухе повітря в опалювальний період. У такому разі поруч можна поставити зволожувач, але не спрямовувати його на листя. ⁣⁣ Добрива для бегоній можна вибирати універсальні, досить одного підживлення стандартної концентрації щомісяця під час активного росту (весна — літо). Пересаджувати бегонію треба тоді, коли старий горщик стане замалим. Робити це слід методом перевалки. Не забувай про дренаж.⁣⁣ Квітка дуже швидко росте й потребує обрізання та опори, без якої починає завалюватися.

Як правильно розмножувати бегонію

За словами експерта, розмножувати бегонію можна і живцями. Ось як правильно це робити:

Розмножувати рослину потрібно у воді. Це один із найпростіших способів. Коріння має з’явитися приблизно за 1-2 тижні. А в ґрунті йому може знадобитися навіть 3-4. Бери верхівкову частину, відрізаючи живець висотою 7–10 см. Обов’язкова наявність хоча б двох-трьох міжвузлів. Залишай тільки чотири-п’ять листочків, решту видали. Постав у воду і чекай на появу перших паростків.

Проблеми з бегонією та способи їх розв’язання

Під час вирощування та догляду за бегоніями можуть виникнути такі проблеми:

поява сірої чи чорної гнилі — в такому випадку оброби рослину антисептичними засобами для кімнатних рослин, фунгіцидами.

поява грибків — бегонію слід обробити фунгіцидами для кімнатних рослин. Вони продаються в магазинах для саду та городу, квіткових магазинах;

поява борошнистої роси — оброби бегонію бордоською сумішшю;

з’явилася попелиця — зроби кілька обробок пестицидами раз на 1-2 тижні;

від павутинного кліща можна обробити рослину інсектоакарацидами;

від круглих червів, чорних бактеріальних плям та огіркової мозаїки рослину врятувати вже не вдасться.

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