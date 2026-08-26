Як сушити гострий перець на зиму: лайфхаки господинь для вогняного смаку та аромату

Сухий перчик чилі чи халапеньйо неодмінно має бути в арсеналі кожної хазяйки, яка не просто готує їжу, а вважає, що кулінарія — то творчість.

Гострий сухий перчик легко перетворити на пластівці, порошок або просто зберігати цілим для запашних та гостреньких зимових супів і соусів.

Розповідаємо, як сушити гострий перець в сушарці, духовці на повітрі, та ділимось корисними лайфхаками.

Топ-5 лайфхаків перед тим, як ти почнеш сушити гострий перець

Завжди працюй в одноразових рукавичках. Капсаїцин — речовина, що відповідає за пекучість – дуже важко змивається водою. Ніколи не торкайся обличчя. Якщо це вийшло випадково — промий це місце молоком або протри олією, а не водою. Жири нейтралізують капсаїцин. Стручки в духовці чи сушарці виділяють у повітря їдкі випари. Відкрий вікна на провітрювання або ввімкни витяжку. Дрібні й тонкостінні перчики чудово сохнуть цілими. Великі м’ясисті стручки краще розрізати навпіл або на кільця. Сушити перчини на прямому сонці не варто — ультрафіолет руйнує яскравий колір і випалює корисні вітаміни. Обирай затінок.

Як сушити гострий перець в сушарці

Це найпростіший спосіб.

Промий перець, ретельно витри його паперовим рушником. Дрібний можна залишити цілим. Великі стручки розріж уздовж на дві або чотири частини.

Виклади перчики на лотки в один шар, залиш невеликий простір між ними, щоб повітря рухалося вільно.

Встанови температуру на 50–55 °C. Якщо виставити більше, перець просто запечеться та не буде таким ароматним.

Суши від 8 до 14 годин. Періодично міняй лотки місцями, щоб просушився рівномірно.

Лайфхак для сушарки: щоб перчини швидше висушити, зроби в стручках 2-3 проколи зубочисткою. Волога вийде швидше, а перчик не зморщиться.

Як сушити гострий перець в духовці

Сушити перець можна і без сушарки. Якщо є звичайна духовка — беремося до справи.

Розріж стручки навпіл. Насіння можна залишити або видалити ложкою.

Застели деко пергаментом та розклади шматочки зрізом донизу.

Розігрій духовку до 50–60 °C.

Обов’язково залиш дверцята духовки трохи відкритими (підклади між дверцятами та корпусом дерев’яну лопатку чи згорнутий рушник). Так вологе повітря буде виходити назовні, а стручки не зваряться, а поступово висохнуть.

Залиш перчини в духовці на 5-8 годин. Щогодини перевертай шматочки, щоб сохли рівномірно.

Лайфхак для духовки: за 30 хвилин до кінця сушіння кинь на деко пару гілочок чебрецю або розмарину — так твої спеції отримають додаткові пікантні нотки.

Як сушити гострий перець в домашніх умовах на повітрі

Найбільш економний спосіб, який не потребує електроенергії. Більше підходить для тонкостінних сортів перцю.

Варіант 1: Візьми міцну нитку з голкою. Проткни кожен стручок через зелений хвостик і збери намисто. Підвісь гірлянду в сухому, теплому приміщенні з гарною вентиляцією: наприклад, на кухні, балконі. Краще, щоб стручки не торкалися один одного.

Варіант 2: Розклади перець на решітці або дерев’яній дошці, застеленій папером. Постав її у затінку. Щодня перевертай стручки.

Сушити доведеться від 2 до 4 тижнів залежно від погоди.

Лайфхак для сушіння на повітрі: Накрий стручки марлею, щоб захистити від пилу та комах.

Як зберігати сухий гострий перець

Цілі стручки поклади у скляні банки, щільно закрий банки кришками. Зберігається перець добре — до 2 років.

Зберігати можна й інакше: подрібни сухі перчини у блендері, кавомолці чи ступці. Пересип у суху баночку для спецій. Додавай у страви за пару хвилин до готовності.

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