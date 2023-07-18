Їжа та рецепти

Найважливіший етап консервації! Як стерилізувати банки в духовці — покрокова інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Липня 2023, 07:30
Як стерилізувати банки в духовці: простий спосіб
Фото: Pexels

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