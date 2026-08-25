У період консервації хочеться все зробити швидко і на совість, а найважливішим процесом у заготівлі варення чи інших закруток є стерилізація банок.

Щоб не робити це довго та по кілька штук, читай у нашому матеріалі, як стерилізувати банки в духовці — простий спосіб.

Як стерилізувати банки у духовці: простий спосіб

Простерилізувати банки можна в духовці. Це значно пришвидшить та спростить процес. Адже в духовку вміщується більше банок, аніж у каструлю з окропом. Тому читай, як саме це зробити.

Перед стерилізацією ретельно перевір банки. Вони мають бути цілими, без тріщин, подряпин тощо. Духовка також повинна бути ідеально чистою, бо банки матимуть неприємний запах залишків їжі, якщо її не помити.

Підготуй банки, їх потрібно добре вимити та зняти наліпки, якщо вони є. Те саме стосується кришок. Стерилізувати в духовці можна кришки, що закручуються. Гумові в такий спосіб не можна знезаражувати, адже вони можуть розплавитися.

Решітку чи деко краще теж промити теплою водою з мийним засобом чи содою. Постав чисті банки на решітку чи деко. Різниці, як ставити, немає, можна догори дном або навпаки. Поклади кришки поруч. Банки та кришки не мають торкатися одне одного.

Закрий духовку, вистав температуру 100°C. Стерилізуй банки протягом 20 хвилин. Збільшувати час відповідно до об’єму банки не потрібно. Такого часу і температури вистачає і для літрових, і для банок об’ємом 3 л.

Після 20 хвилин вимкни духовку, дай банкам кілька хвилин на остигання. Діставай банки чистим прихватом чи рушником. Важливо, щоб вони були сухими. Інакше банка лусне від зміни температур.

У теплі банки можна поступово розкладати консервацію. Після цього закрий їх кришками, перегорни догори дном та накрий рушником до повного остигання.

Кришки з гумками краще простерилізувати окремо, не в духовці. Їх можна прокип’ятити у воді протягом 10-15 хвилин.

Стерилізація банок у духовці: відео

А ще ми ділилися рецептом: баклажани в томатному соусі на зиму, відкриєш баночку — і не зупинишся.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!