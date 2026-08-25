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Як стерилізувати банки в духовці: інструкція найважливішого етапу консервації

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Серпня 2026, 16:45 2 хв.
як стерилізувати банки
Фото Pexels

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