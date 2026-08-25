В период консервации хочется все сделать быстро и на совесть, а важнейшим процессом в заготовке варенья или других закруток является стерилизация банок.

Чтобы не делать это долго и по несколько штук, читай в нашем материале, как стерилизовать банки в духовке — простой способ.

Как стерилизовать банки в духовке: простой способ

Простерилизовать банки можно в духовке. Это значительно ускорит и упростит процесс. Ведь в духовку помещается больше банок, чем в кастрюлю с кипятком. Поэтому читай, как это сделать.

Перед стерилизацией тщательно проверь банки. Они должны быть целыми, без трещин, царапин и так далее. Духовка тоже должна быть идеально чистой, потому что у банок будет неприятный запах остатков еды, если ее не помыть.

Подготовь банки, их нужно хорошо вымыть и снять наклейки, если они есть. То же касается крышек. Стерилизовать в духовке можно крышки, которые закручиваются. Резиновые таким способом нельзя обеззараживать, ведь они могут расплавиться.

Решетки или противень лучше тоже промыть теплой водой с моющим средством или содой. Поставь чистые банки на решетку или противень. Разницы, как ставить, нет, можно вверх дном или наоборот. Положи крышки рядом. Банки и крышки не должны соприкасаться.

Закрой духовку, выставь температуру 100°C. Стерилизуй банки в течение 20 минут. Увеличивать время в соответствии с объемом банки не нужно. Такого времени и температуры достаточно и для литровых, и для банок объемом 3 л.

После 20 минут выключи духовку, дай банкам несколько минут на остывание. Доставай банки чистой прихваткой или полотенцем. Важно, чтобы они были сухими. Иначе банка лопнет от перепада температур.

В теплые банки можно постепенно выкладывать консервацию. После этого закрой их крышками, переверни вверх дном и накрой полотенцем до полного остывания.

Резиновые крышки лучше простерилизовать раздельно, не в духовке. Их можно прокипятить в воде в течение 10-15 минут.

Стерилизация банок в духовке: видео

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