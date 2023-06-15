Невероятные вариации вкуса лета! Как консервировать черешню — подборка простых рецептов

Если урожай черешни вышел удачным, следует заготовить несколько баночек ягод на зиму. Но какая консервация черешни на зиму самая вкусная? Если ты любишь все, мы поделимся с тобой подборкой рецептов, как законсервировать черешню — варенье, маринованная черешня, компот и сок.

Консервация черешни на зиму: рецепты заготовок пошагово

Законсервировать черешню на зиму очень просто. На это понадобится немного времени и черешни. Мы расскажем о необычных и вкусных сочетаниях, которые можно сделать, чтобы лакомиться ягодами зимой.

Поэтому готовь сладкие ягоды и баночки! Сейчас у тебя получится настоящий деликатес.

Сейчас также смотрят

Варенье из черешни и лимона

Для варенья из черешни понадобится 1 кг черешни, 500 г сахара и 100 г лимона. Если ты хочешь приготовить больше или меньше, меняй пропорции в соответствии с рецептом. Из такого количества ингредиентов выйдет около литра варенья.

Черешню нужно тщательно перебрать и промыть. А потом убрать листья, косточки и хвостики. Высыпь черешни и сахар в кастрюлю, размешай ложкой и поставь кастрюлю на ночь в холодильник.

Утром поставь кастрюлю с черешнями и сахаром на огонь, провари пять минут. Дай остыть, затем добавь нарезанный ломтиками лимон. Снова провари пять минут, дай остыть. Затем провари еще пять минут.

Простерилизуй банки и крышки кипятком. Разлей в них варенье, переверни банки крышкой вниз и поставь так. Накрой их пледом, дождись, когда банки остынут. Храни варенье в сухом и прохладном месте.

Маринованная черешня: пошаговый рецепт

Для маринованной черешни понадобится чуть больше ингредиентов, но она тоже очень вкусная. Ее можно есть как самостоятельную закуску, десерт или подавать к мясным блюдам.

Понадобится

Черешня — 1 кг

1 кг Сахар — 500 г

500 г Уксус — 500 мл

500 мл Специи — лавровый лист, перец, соль, гвоздика, корица.

Перебери и вымой черешню, убери косточки и высыпь в кастрюлю. В другой кастрюле смешай уксус, сахар и специи. Поставь кастрюлю на огонь и доведи маринад до кипения. Специи и сахар должны раствориться. Затем вылей маринад к черешне.

Когда черешня остынет, прокипяти маринад еще раз. Разлей в стерилизованные банки и храни черешню в маринаде. Она будет готова через сутки. Затем маринад можно использовать для мяса.

Компот из черешни на зиму: как заготовить

Простым рецептом заготовки черешни на зиму является компот. Это то, что никогда не остается скучать в холодильнике. Потому тебе понадобится 1 кг черешни, два стакана сахара, 15 г лимонной кислоты и 5 л воды.

Ягоды хорошо промой, убери косточки. Высыпь в банки по 500 г ягод. Залей банки кипятком и закрой крышками. Банки и крышки должны быть предварительно простерилизованы кипятком.

Через полчаса слей воду из банок в кастрюлю и доведи ее до кипения. В банки высыпь сахар и лимонную кислоту. Когда вода закипит, вылей ее в банки. Переверни закрытые банки вверх дном, закутай в плед и дождись, когда они остынут.

Затем их можно относить в темное и прохладное место.

Сок из черешни на зиму: пошаговый рецепт

Сок — наверное самый простой вариант заготовки черешни на зиму! Он очень быстрый и полезный. Для того чтобы сделать сок из черешни, понадобится всего 3 кг черешни.

Черешню нужно тщательно промыть, перебрать, удалить косточки. После этого пропустить ее через соковыжималку. Сок перелей в кастрюлю и прокипяти. Простерилизуй банки и крышки, разлей в них горячий сок.

Банки укутай в плед, дождись пока сок остынет. После этого его можно ставить в темное и прохладное место.

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!