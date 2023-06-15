Еда и рецепты

Невероятные вариации вкуса лета! Как консервировать черешню — подборка простых рецептов

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 июня 2023, 07:30
Консервація черешні на зиму: рецепти заготовок покроково

Больше новостей
Последствия атаки на Кривой Рог
Выскакивали из окон, чтобы спастись! Что пережили жители дома в Кривом Роге во время ракетной атаки
Що подарувати хлопцю на день народження — топ-10 цікавих ідей
Что подарить парню на день рождения — держи интересные идеи
Як сушити липу для чаю: поради щодо збирання та сушіння липи
Цветение лета в чашке! Как засушить липу для чая — правила заготовки на зиму
Як заморозити полуницю: найкращі способи
Нарезанной, жидкой или целой? Как лучше заморозить клубнику для сохранения вкуса
Смотреть больше

Материалы по теме

Як сушити липу для чаю: поради щодо збирання та сушіння липи
Цветение лета в чашке! Как засушить липу для чая — правила заготовки на зиму
Як заморозити полуницю: найкращі способи
Нарезанной, жидкой или целой? Как лучше заморозить клубнику для сохранения вкуса
Як приготувати чизкейк з лохиною та желе: рецепт від Яни Станішевської
Один из самых бюджетных десертов! Рецепт трехслойного голубого чизкейка с голубикой
Чому зростають ціни
Цены на продукты в Украине! Почему растут и что будет дальше — эксперт объяснил

Видео
0:04:33
Последствия атаки на Кривой Рог

Выскакивали из окон, чтобы спастись! Что пережили жители дома в Кривом Роге во время ракетной атаки
0:06:22
Чому зростають ціни
Цены на продукты в Украине! Почему растут и что будет дальше — эксперт объяснил
Карта бойових дій в Україні
Враг терпит поражения от украинской авиации и арестовывает своих: карта боевых действий в Украине 15 июня в режиме онлайн
0:03:49
Кривий Ріг
Стояли и смотрели, как горит их дом… День траура в Кривом Роге после российской атаки
0:05:19
Толоки на Чернігівщині: що це та як проходять
Быстро, под музыку и в стиле Rave: как толоки в Черниговской области возвращают регион к жизни
Олег Сенцов
Если бы не эти машины, я бы тут не разговаривал. Олег Сенцов о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожском направлении
0:05:15
Чи відкриють аеропорт в Україні під час війни
Почти полтора года значительного ущерба! Реально ли возобновить работу аэропортов в Украине во время военного положения
0:04:48
Волонтер із США допомагає Херсону
Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне
0:08:37
Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС: як уникаємо катастрофи
Заложили взрывчатку возле реакторов? Как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС — на что надежда
Карта бойових дій в Україні
Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн
Больше видео
Як приготувати чизкейк з лохиною та желе: рецепт від Яни Станішевської
Читать дальше
Один из самых бюджетных десертов! Рецепт трехслойного голубого чизкейка с голубикой
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь