Невероятные вариации вкуса лета! Как консервировать черешню — подборка простых рецептов

Если урожай черешни вышел удачным, следует заготовить несколько баночек ягод на зиму. Но какая консервация черешни на зиму самая вкусная? Если ты любишь все, мы поделимся с тобой подборкой рецептов, как законсервировать черешню — варенье, маринованная черешня, компот и сок.
Законсервировать черешню на зиму очень просто. На это понадобится немного времени и черешни. Мы расскажем о необычных и вкусных сочетаниях, которые можно сделать, чтобы лакомиться ягодами зимой.
Поэтому готовь сладкие ягоды и баночки! Сейчас у тебя получится настоящий деликатес.
Для варенья из черешни понадобится 1 кг черешни, 500 г сахара и 100 г лимона. Если ты хочешь приготовить больше или меньше, меняй пропорции в соответствии с рецептом. Из такого количества ингредиентов выйдет около литра варенья.
Черешню нужно тщательно перебрать и промыть. А потом убрать листья, косточки и хвостики. Высыпь черешни и сахар в кастрюлю, размешай ложкой и поставь кастрюлю на ночь в холодильник.
Утром поставь кастрюлю с черешнями и сахаром на огонь, провари пять минут. Дай остыть, затем добавь нарезанный ломтиками лимон. Снова провари пять минут, дай остыть. Затем провари еще пять минут.
Простерилизуй банки и крышки кипятком. Разлей в них варенье, переверни банки крышкой вниз и поставь так. Накрой их пледом, дождись, когда банки остынут. Храни варенье в сухом и прохладном месте.
Фото: Pexels
Для маринованной черешни понадобится чуть больше ингредиентов, но она тоже очень вкусная. Ее можно есть как самостоятельную закуску, десерт или подавать к мясным блюдам.
Понадобится
Перебери и вымой черешню, убери косточки и высыпь в кастрюлю. В другой кастрюле смешай уксус, сахар и специи. Поставь кастрюлю на огонь и доведи маринад до кипения. Специи и сахар должны раствориться. Затем вылей маринад к черешне.
Когда черешня остынет, прокипяти маринад еще раз. Разлей в стерилизованные банки и храни черешню в маринаде. Она будет готова через сутки. Затем маринад можно использовать для мяса.
Простым рецептом заготовки черешни на зиму является компот. Это то, что никогда не остается скучать в холодильнике. Потому тебе понадобится 1 кг черешни, два стакана сахара, 15 г лимонной кислоты и 5 л воды.
Ягоды хорошо промой, убери косточки. Высыпь в банки по 500 г ягод. Залей банки кипятком и закрой крышками. Банки и крышки должны быть предварительно простерилизованы кипятком.
Через полчаса слей воду из банок в кастрюлю и доведи ее до кипения. В банки высыпь сахар и лимонную кислоту. Когда вода закипит, вылей ее в банки. Переверни закрытые банки вверх дном, закутай в плед и дождись, когда они остынут.
Затем их можно относить в темное и прохладное место.
Сок — наверное самый простой вариант заготовки черешни на зиму! Он очень быстрый и полезный. Для того чтобы сделать сок из черешни, понадобится всего 3 кг черешни.
Черешню нужно тщательно промыть, перебрать, удалить косточки. После этого пропустить ее через соковыжималку. Сок перелей в кастрюлю и прокипяти. Простерилизуй банки и крышки, разлей в них горячий сок.
Банки укутай в плед, дождись пока сок остынет. После этого его можно ставить в темное и прохладное место.
Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.
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