Маринованная капуста со свеклой Лепесток — это одна из самых популярных сезонных закусок, которая не требует чрезмерных усилий, имеет красивый яркий цвет и насыщенный вкус. Читай рецепт маринованной капусты Лепесток со свеклой и советы, как сделать ее хрустящей.
Маринованная капуста со свеклой Лепесток
Свое название этот рецепт получил благодаря необычному виду: крупные кусочки капусты после маринования напоминают лепестки цветов и приобретают насыщенный розово-малиновый цвет.
Рецепт капусты со свеклой Лепесток на 3-литровую банку
По классической рецептуре для этого блюда нужно выбрать большой кочан и приготовить маринад. Лучше всего подойдет плотная белокочанная капуста среднего или позднего сорта.
Предлагаем рецепт, рассчитанный на одну 3-литровую банку.
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты (1,5-2 кг);
- 1 запеченная свекла (250-300 г);
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 морковка;
- 3 ст. л. подсолнечного масла.
Для маринада:
- 1 л воды;
- 2 ст. л. соли;
- 4 ст. л. сахара;
- 100 мл 9% столового уксуса;
- 5-6 горошин черного перца;
- 2-3 лавровых листа.
Способ приготовления:
- Подготовь овощи. Сними с капусты верхние листья, разрежь кочан на четыре части, вырежи кочерыжку, а мякоть нарежь крупными кусочками или “лепестками”. Морковь почисти и нарежь тонкими слайсами или брусочками. Чеснок разрежь на пластинки.
- Запеки свеклу. Для более выраженного вкуса свеклу нужно запечь в фольге при 180°C около 1,5-2 часов (в зависимости от размера). Затем охлади, очисти и нарежь соломкой.
- Выложи слоями в банку. На дно чистой 3-литровой банки положи немного свеклы, чеснока и специй. Дальше плотно трамбуй слоями капусту, чередуя ее со свеклой, морковью и чесноком, пока банка не заполнится до самого верха.
- Свари маринад. В кастрюле смешай 1 л воды, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведи до кипения, пока соль и сахар полностью не растворятся, затем добавь уксус. Дай маринаду остыть несколько минут.
- Залей и оставь мариноваться. Слегка остывшим маринадом залей овощи в банке так, чтобы жидкость полностью их покрыла. Сверху влей масло. Накрой капроновой крышкой и оставь при комнатной температуре на 3-5 дней.
Хранить готовую маринованную капусту следует в холодильнике или погребе. При правильной температуре и условии, что крышка плотно закрыта, такая заготовка может стоять до 1,5-2 месяцев.
Как сделать маринованную капусту со свеклой Лепесток хрустящей: полезные советы
Чтобы капуста не размягчилась и осталась хрустящей во время хранения, соблюдай такие правила:
- выбирай плотный кочан поздних или среднепоздних сортов с тугими листьями, ведь молодая капуста быстро станет мягкой в маринаде;
- не режь капусту мелкими кусками, чтобы она не потеряла текстуру;
- не заливай маринадом сразу после варки, поскольку слишком высокая температура “сварит” нежные капустяные листья, лишая их хруста;
- не используй йодированную соль.
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Источники: сайт Евгения Клопотенко и Lviv.media.
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