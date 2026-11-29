Маринованная капуста со свеклой Лепесток — это одна из самых популярных сезонных закусок, которая не требует чрезмерных усилий, имеет красивый яркий цвет и насыщенный вкус. Читай рецепт маринованной капусты Лепесток со свеклой и советы, как сделать ее хрустящей.

Маринованная капуста со свеклой Лепесток

Свое название этот рецепт получил благодаря необычному виду: крупные кусочки капусты после маринования напоминают лепестки цветов и приобретают насыщенный розово-малиновый цвет.

Рецепт капусты со свеклой Лепесток на 3-литровую банку

По классической рецептуре для этого блюда нужно выбрать большой кочан и приготовить маринад. Лучше всего подойдет плотная белокочанная капуста среднего или позднего сорта.

Предлагаем рецепт, рассчитанный на одну 3-литровую банку.

Ингредиенты:

1 кочан капусты (1,5-2 кг);

1 запеченная свекла (250-300 г);

5 зубчиков чеснока;

1 морковка;

3 ст. л. подсолнечного масла.

Для маринада:

1 л воды;

2 ст. л. соли;

4 ст. л. сахара;

100 мл 9% столового уксуса;

5-6 горошин черного перца;

2-3 лавровых листа.

Способ приготовления:

Подготовь овощи. Сними с капусты верхние листья, разрежь кочан на четыре части, вырежи кочерыжку, а мякоть нарежь крупными кусочками или “лепестками”. Морковь почисти и нарежь тонкими слайсами или брусочками. Чеснок разрежь на пластинки. Запеки свеклу. Для более выраженного вкуса свеклу нужно запечь в фольге при 180°C около 1,5-2 часов (в зависимости от размера). Затем охлади, очисти и нарежь соломкой. Выложи слоями в банку. На дно чистой 3-литровой банки положи немного свеклы, чеснока и специй. Дальше плотно трамбуй слоями капусту, чередуя ее со свеклой, морковью и чесноком, пока банка не заполнится до самого верха. Свари маринад. В кастрюле смешай 1 л воды, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведи до кипения, пока соль и сахар полностью не растворятся, затем добавь уксус. Дай маринаду остыть несколько минут. Залей и оставь мариноваться. Слегка остывшим маринадом залей овощи в банке так, чтобы жидкость полностью их покрыла. Сверху влей масло. Накрой капроновой крышкой и оставь при комнатной температуре на 3-5 дней.

Хранить готовую маринованную капусту следует в холодильнике или погребе. При правильной температуре и условии, что крышка плотно закрыта, такая заготовка может стоять до 1,5-2 месяцев.

Как сделать маринованную капусту со свеклой Лепесток хрустящей: полезные советы

Чтобы капуста не размягчилась и осталась хрустящей во время хранения, соблюдай такие правила:

выбирай плотный кочан поздних или среднепоздних сортов с тугими листьями, ведь молодая капуста быстро станет мягкой в маринаде;

не режь капусту мелкими кусками, чтобы она не потеряла текстуру;

не заливай маринадом сразу после варки, поскольку слишком высокая температура “сварит” нежные капустяные листья, лишая их хруста;

не используй йодированную соль.

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Источники: сайт Евгения Клопотенко и Lviv.media.

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