С наступлением холодов стартует сезон квашеной капусты, являющейся полноценным источником витаминов С, группы В и К, а также антиоксидантов и пробиотиков. На рынках и в погребах уже достаточно поздней белокочанной капусты, которая является основой этой простой заготовки. Осталось согласовать ее приготовление с лунным календарем, чтобы блюдо получилось вкусным и хрустящим.

В нашем материале рассказываем, когда можно квасить капусту в декабре 2026 по лунному календарю.

Когда квасить капусту в декабре 2026

В декабре 2026 года вся середина месяца удачна для ферментации овощей.

Благоприятные дни по лунному календарю

В декабре 2026 лунный календарь подсказывает следующие благоприятные дни для квашения капусты:

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 декабря идеально подходят для приготовления этого продукта, поскольку это период роста Луны.

Когда Луна находится в фазе роста, в эти дни соки и в целом энергия двигаются вверх — к побегам и листьям. Это может способствовать более быстрому пусканию сока и более активному процессу брожения, что позволит получить хрустящую структуру — то, что и нужно для кислой капусты.

Неблагоприятные дни по лунному календарю

Совершенно неблагоприятных дней совсем мало, но лучше знать заранее, чтобы не запланировать процесс на это неудачное время.

Неудачными днями для заквашивания в декабре 2026-го станут 9 и 24 декабря.

9-е число — это фаза Новолуния, которая характеризуется максимальным спадом энергии, поэтому в этот день лучше вообще не начинать каких-то дел. Заготовка, сделанная 9 декабря, может быть чрезмерно кислой или недостаточно хрустящей.

24 декабря на небе будет наблюдаться Полнолуние, поэтому энергия идет вниз и в растениях соки будут давить на надземные части. Для квашеной капусты этот период может характеризоваться чрезмерным впитыванием влаги, поэтому продукт в конечном итоге станет мягким и несбалансированным по вкусу.

Теперь ты знаешь, в какие дни лучше всего квасить капусту в декабре 2026, чтобы получить заготовку высокого качества. Однако не стоит рассчитывать исключительно на лунные фазы, поскольку для вкусного блюда в первую очередь следует подобрать правильные ингредиенты — поздний сорт овоща и не йодированную каменную соль. А приготовление по лунному календарю поможет сделать заготовку еще вкуснее.

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