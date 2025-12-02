Скипасы в Буковеле 2025-2026: посезонные цены на тарифы

Лыжный сезон 2025-2026 в Буковеле официально стартует 5 декабря 2025 года и продлится до 12 апреля 2026 года. Читай в материале, какие цены на скипасы в Буковеле на 2025-2026 зиму.

Скипасы в Буковеле 2025-2026 года: даты сезонов

По данным официального сайта курорта и специализированных ресурсов, цены на скипасы зависят от времени, когда ты планируешь отдыхать, типа и длительности.

Сезоны отдыха и их даты

Низкий: Начало — 18 декабря 2025 года; 17 марта 2026 года — конец всего сезона.

Высокий: 19 декабря 2025 года — 1 января 2026 года; 7 января — 16 марта 2026 года.

Новогодний: 2–6 января 2026 года.

Цены на скипасы в Буковеле: дневные карты

Дневные карты — это такие, с которыми ты можешь кататься два и более дня (в зависимости от карты) в течение всего сезона. Все цены на скипасы указаны в гривнах.

Низкий сезон Количество дней Обычный VIP 2 2100 4200 3 3100 6200 4 4100 8200 5 4900 9800 6 5450 10900 7 6350 12700

Высокий сезон Количество дней Обычный VIP 2 3600 7200 3 5300 10600 4 6800 13600 5 8400 16800 6 9200 18400 7 10600 21200

Новогодний сезон Количество дней Обычный VIP 2 4600 9200 3 6650 13300 4 8700 17400 5 10500 21000 6 11800 23600 7 13850 27700

Читать по теме Погода в Буковеле в декабре 2025: сколько снежных дней будет на зимнем курорте Какая будет погода на популярном зимнем курорте Украины?

Скипасы в Буковеле 2026: многодневные карты

Многодневные карточки — это такие, с помощью которых можно кататься подряд без пропусков сразу несколько суток. Все цены указаны в гривнах.

Низкий сезон Количество дней Обычный VIP 3 3400 6800 5 5600 11200 10 9200 18400

Высокий сезон Количество дней Обычный VIP 3 5600 11200 5 9200 18400 10 15000 30000

Новогодний сезон Количество дней Обычный VIP 3 7200 14400 5 11800 23600 10 19500 39000

Скидки для льготных категорий в размере 30% требуют документов по фото.

Цены на скипасы в Буковеле могут изменяться, поэтому проверяй их на официальном сайте перед собственной поездкой. Отдых обещает быть насыщенным своими 63 км трасс и современной инфраструктурой.

Ранее мы рассказывали, какие цены на скипасы в Буковеле 2024-2025 — читай в материале и сравнивай, насколько подорожали скипасы в этом году относительно предыдущего.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!