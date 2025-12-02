Скипасы в Буковеле 2025-2026: посезонные цены на тарифы

Лыжный сезон 2025-2026 в Буковеле официально стартует 5 декабря 2025 года и продлится до 12 апреля 2026 года. Читай в материале, какие цены на скипасы в Буковеле на 2025-2026 зиму.
Скипасы в Буковеле 2025-2026 года: даты сезонов
По данным официального сайта курорта и специализированных ресурсов, цены на скипасы зависят от времени, когда ты планируешь отдыхать, типа и длительности.
Сезоны отдыха и их даты
- Низкий: Начало — 18 декабря 2025 года; 17 марта 2026 года — конец всего сезона.
- Высокий: 19 декабря 2025 года — 1 января 2026 года; 7 января — 16 марта 2026 года.
- Новогодний: 2–6 января 2026 года.
Цены на скипасы в Буковеле: дневные карты
Дневные карты — это такие, с которыми ты можешь кататься два и более дня (в зависимости от карты) в течение всего сезона. Все цены на скипасы указаны в гривнах.
|Количество дней
|Обычный
|VIP
|2
|2100
|4200
|3
|3100
|6200
|4
|4100
|8200
|5
|4900
|9800
|6
|5450
|10900
|7
|6350
|12700
|Количество дней
|Обычный
|VIP
|2
|3600
|7200
|3
|5300
|10600
|4
|6800
|13600
|5
|8400
|16800
|6
|9200
|18400
|7
|10600
|21200
|Количество дней
|Обычный
|VIP
|2
|4600
|9200
|3
|6650
|13300
|4
|8700
|17400
|5
|10500
|21000
|6
|11800
|23600
|7
|13850
|27700
Скипасы в Буковеле 2026: многодневные карты
Многодневные карточки — это такие, с помощью которых можно кататься подряд без пропусков сразу несколько суток. Все цены указаны в гривнах.
|Количество дней
|Обычный
|VIP
|3
|3400
|6800
|5
|5600
|11200
|10
|9200
|18400
|Количество дней
|Обычный
|VIP
|3
|5600
|11200
|5
|9200
|18400
|10
|15000
|30000
|Количество дней
|Обычный
|VIP
|3
|7200
|14400
|5
|11800
|23600
|10
|19500
|39000
Скидки для льготных категорий в размере 30% требуют документов по фото.
Цены на скипасы в Буковеле могут изменяться, поэтому проверяй их на официальном сайте перед собственной поездкой. Отдых обещает быть насыщенным своими 63 км трасс и современной инфраструктурой.
Ранее мы рассказывали, какие цены на скипасы в Буковеле 2024-2025 — читай в материале и сравнивай, насколько подорожали скипасы в этом году относительно предыдущего.
