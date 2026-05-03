Если беременность пришлась на жару: как изменения климата влияют на рост ребенка

В последние 150 лет человечество переживало беспрецедентный антропометрический скачок — с каждым поколением мы становились выше благодаря улучшению медицины и питания.

Однако свежие данные свидетельствуют: мы добились своего пика, и теперь процесс может пойти в обратном направлении. В дополнение к традиционным факторам, таким как неравенство или диета, ученые обнаружили новую глобальную угрозу — изменение климата.

Как экологические и экономические вызовы меняли человека на протяжении последних веков

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили прямую зависимость между глобальным потеплением и развитием детей. Анализ данных 200 тысяч детей в Южной Азии показал тревожную закономерность: экстремальная жара и влажность замедляют рост ребенка еще в утробе матери.

Если беременная женщина сталкивается с температурой более 35°C в сочетании с высокой влажностью, ее ребенок может быть на 13% ниже возрастной нормы.

Высокие температуры создают чрезмерную нагрузку на организм матери и плода, ограничивая ресурсы для развития.

Больше всего страдают страны с низким и средним уровнем дохода (около 120 государств), где доступ к кондиционированию воздуха ограничен.

История свидетельствует, что рост человека никогда не был стабильным. Профессор Ричард Стеккель, изучая тысячи скелетов с IX по XIX век, подметил, что самой низкой точкой для европейцев стало XVII столетие.

Из-за Малого ледникового периода, инфекции и разрастания городов мужчины в Северной Европе потеряли в среднем 6,4 см роста. Эти потери удалось компенсировать только в XX веке. Даже в странах, считавшихся эталонами здоровья, тенденция развернулась:

Нидерланды: самая высокая нация мира начала “уменьшаться”. Мужчины 2001 года рождения на 1 см ниже поколения 1980 года. Ученые предполагают, что причиной не только миграция, но и изменение качества питания и рост детского ожирения.

США: в конце XIX века американцы были третьими в мировом рейтинге роста, а сегодня не входят даже в первую двадцатку. Эксперты объясняют это социальным неравенством и плохим доступом к медицине для бедных слоев населения.

Самым ярким доказательством того, что рост — это вопросы политики и экономики, разделены нации. Из-за разницы в условиях жизни люди в Северной Корее в среднем на 8 см ниже своих южных соседей. Аналогичная, хотя и меньшая разница (около 1 см), наблюдалась между жителями Западной и Восточной Германии до их объединения.

Если мы не адаптируемся к новым температурным реалиям и не просмотрим подходы к детскому питанию, будущее поколение людей вполне может стать физически меньше своих предков.

