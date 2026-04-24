Заработал $400 тыс. на ставках о захвате Мадуро: будут судить военного США

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против военнослужащего армии США Аннона Кена Ван Дайка, обвиняемого в беспрецедентном использовании секретной военной информации для личного обогащения.

По данным следствия, 38-летний солдат, проходивший службу на базе Форт-Брэгга, превратил подготовку к секретной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в источник прибыли, делая ставки на платформе прогнозов Polymarket.

От 20 лет тюрьмы за инсайд: солдат армии США обвиняется в незаконных ставках

Ван Дайк был непосредственно вовлечен в планирование и реализацию военной миссии США под кодовым названием Operation Absolute Resolve (Абсолютная решительность), целью которой было задержание Николаса Мадуро.

Имея доступ к секретным данным о сроках операции, солдат решил воспользоваться этим на рынке криптопрогнозов.

Начиная с декабря 2025 года, он создал аккаунт на платформе Polymarket и сделал 13 ставок на общую сумму около 33 тысяч долларов.

Ван Дайк ставил на вариант ДА в контрактах относительно того, войдут ли войска США в Венесуэлу до конца января 2026 года, будет ли Мадуро отстранен от власти и введет ли президент Трамп в действие Закон о военных полномочиях.

Ранним утром 3 января 2026 года американские силы успешно захватили Николаса Мадуро и его жену в Каракасе. Сразу после публичного подтверждения этой новости Белым домом соответствующие рынки на Polymarket закрылись в пользу позиции ДА.

Благодаря знанию точных дат Ван Дайк получил чистую прибыль в размере более 409 тысяч долларов. Сразу после успешных торгов солдат стал заметать следы:

Перевел большую часть средств в иностранное криптовалютное хранилище.

Пытался удалить свой аккаунт на Polymarket, врут администрации о потере доступа к почте.

Изменил регистрационные данные на криптобиржах, используя анонимные электронные адреса.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что хотя рынки прогнозов являются относительно новым явлением, законы о защите национальной безопасности применяются к ним в полной мере.

Директор ФБР Кэш Пател подчеркнул, что любой владелец допуска к секретной информации, который попытается монетизировать свои знания, будет привлечен к ответственности. Сейчас Аннону Кену Ван Дайку предъявлены обвинения по пяти статьям, включая:

Мошенничество с товарами и использованием средств электронной связи.

Кража государственной информации.

Совершение незаконных денежных операций.

Самая тяжелая из статей предусматривает до 20 лет заключения.

