Заработал $400 тыс. на ставках о захвате Мадуро: будут судить военного США

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против военнослужащего армии США Аннона Кена Ван Дайка, обвиняемого в беспрецедентном использовании секретной военной информации для личного обогащения.
По данным следствия, 38-летний солдат, проходивший службу на базе Форт-Брэгга, превратил подготовку к секретной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в источник прибыли, делая ставки на платформе прогнозов Polymarket.
От 20 лет тюрьмы за инсайд: солдат армии США обвиняется в незаконных ставках
Ван Дайк был непосредственно вовлечен в планирование и реализацию военной миссии США под кодовым названием Operation Absolute Resolve (Абсолютная решительность), целью которой было задержание Николаса Мадуро.
Имея доступ к секретным данным о сроках операции, солдат решил воспользоваться этим на рынке криптопрогнозов.
Начиная с декабря 2025 года, он создал аккаунт на платформе Polymarket и сделал 13 ставок на общую сумму около 33 тысяч долларов.
Ван Дайк ставил на вариант ДА в контрактах относительно того, войдут ли войска США в Венесуэлу до конца января 2026 года, будет ли Мадуро отстранен от власти и введет ли президент Трамп в действие Закон о военных полномочиях.
Ранним утром 3 января 2026 года американские силы успешно захватили Николаса Мадуро и его жену в Каракасе. Сразу после публичного подтверждения этой новости Белым домом соответствующие рынки на Polymarket закрылись в пользу позиции ДА.
Благодаря знанию точных дат Ван Дайк получил чистую прибыль в размере более 409 тысяч долларов. Сразу после успешных торгов солдат стал заметать следы:
- Перевел большую часть средств в иностранное криптовалютное хранилище.
- Пытался удалить свой аккаунт на Polymarket, врут администрации о потере доступа к почте.
- Изменил регистрационные данные на криптобиржах, используя анонимные электронные адреса.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что хотя рынки прогнозов являются относительно новым явлением, законы о защите национальной безопасности применяются к ним в полной мере.
Директор ФБР Кэш Пател подчеркнул, что любой владелец допуска к секретной информации, который попытается монетизировать свои знания, будет привлечен к ответственности. Сейчас Аннону Кену Ван Дайку предъявлены обвинения по пяти статьям, включая:
- Мошенничество с товарами и использованием средств электронной связи.
- Кража государственной информации.
- Совершение незаконных денежных операций.
Самая тяжелая из статей предусматривает до 20 лет заключения.
