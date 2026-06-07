Общий враг в ДНК: как домашние коты стали секретным оружием ученых в борьбе с раком

Мы делим с ними диваны, доверяем им свои секреты и шутим об их независимости. Но, как выяснилось, наши домашние кошки — это не просто пушистые компаньоны, а настоящие генетические союзники в самой тяжелой битве человечества. Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Science, доказывает: рак у кошек и людей имеет гораздо больше общего, чем считалось ранее.

Критический сбой в ДНК

Самым ярким открытием стал ген FBXW7. Для обоих видов он исполняет роль строгого надзирателя, который не дает опухолям разрастаться. Однако исследователи обнаружили, что именно этот ген чаще всего дает сбой при раке молочной железы у кошек. Похожая картина наблюдается и у онкологических пациентов-людей: мутации в этом гене обычно означают агрессивное течение болезни и худшие прогнозы.

Здесь есть настоящая двойная выгода — своеобразная победная ситуация и для кошек, и для людей, — объясняет Джеффри Вуд, ветеринарный патолог и соавтор исследования.

По его словам, изучая кошачьи опухоли, ученые получают уникальный шанс разработать лекарства, которые будут спасать оба вида одновременно.

Больше, чем просто домашние любимцы

Ученые из Института Велкома Сэнгера в Кембриджшире провели титаническую работу, секвенируя ДНК из сотен образцов кошачьих тканей, собранных по всему миру — от Австрии до Новой Зеландии. Выяснилось, что генетический код кошек имеет гораздо больше точек соприкосновения с человеческим, чем код собак или лабораторных мышей.

Это имеет логическое объяснение. Кошки живут в тех же домах, что и мы, пьют ту же воду и дышат тем же воздухом, подвергаясь воздействию тех же экологических канцерогенов. Хотя раньше в онкологических исследованиях чаще использовали собак, кошки наконец выходят на первый план.

Эрик ван дер Вейден, один из ведущих ученых проекта, признается, что начинал этот путь с очень личной целью.

Сначала я делал это ради кошки. Но затем обнаружить, что есть сходство и мы можем помочь людям — это фантастично, — говорит он.

Исследователи проанализировали около тысячи генов, эквивалентных человеческим. Результаты ошеломили: сходство между раком у кошек и людей проявляется не только в молочных железах, а и в патологиях крови, костей, легких, кожи и центральной нервной системы.

Это уже дает первые практические результаты. Недавние испытания показали, что химиотерапевтический препарат винкристин эффективен против опухолей молочной железы у кошек. Для ветеринаров это настоящий прорыв, ведь этот вид рака у животных обычно смертелен.

Раньше мы просто не знали; мы не знали, какой препарат можно выбрать, — делится профессор Джеффри Вуд. Т

Путешествие в тысячу миль

Несмотря на эйфорию от открытия, научное сообщество призывает к взвешенности. Хайме Модиано из Университета Миннесоты подчеркивает, что эти результаты — только фундамент. Впереди еще много лет исследований, прежде чем кошачья генетика сможет полностью изменить протоколы лечения человеческого рака.

Но этот шаг уже сделан, и он дает надежду на то, что следующая победа над раком может быть одержана благодаря нашим маленьким друзьям, которые каждый день ждут нас дома.

Ранее мы писали, как выбрать домашнего любимца — читай в материале пошаговый гайд по выбору животного.

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