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Общий враг в ДНК: как домашние коты стали секретным оружием ученых в борьбе с раком

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июня 2026, 12:00 3 мин.
Как мутации в генах кошек помогут создать новое лекарство от онкологии
Фото Pexels

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