Стиль жизни

Более 1700 лет была под землей: в Британии нашли редкую римскую монету

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 июля 2026, 16:00 3 мин.
Строительство железной дороги East West Rail превратилось в масштабную археологическую экспедицию
Фото Pexels

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