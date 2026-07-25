Более 1700 лет была под землей: в Британии нашли редкую римскую монету

Строительство новой железнодорожной ветки East West Rail, которая должна соединить ведущие научные центры — Оксфорд и Кембридж, превратилось в масштабную археологическую экспедицию.

Сейчас исследователи работают на тысяче испытательных траншей в Бедфордшире и Кембриджшире, поднимая на поверхность артефакты, пролежавшие в земле два тысячелетия. Об этом пишет The Independent.

Монета мятежного адмирала

Одной из самых интересных находок стала редкая римская монета, отчеканенная в 287 году нашей эры. На ней изображен Караузий — фигура, которую историки называют императором-узурпатором.

Его история напоминает остросюжетный роман: Караузий командовал Classis Britannica (римским флотом в Ла-Манше), но после обвинений в присвоении пиратской добычи и смертного приговора от императора Максимиана, он решил пойти ва-банк.

Моряк объявил Британию и Северную Галлию независимым государством и правил им семь лет, пока не погиб от рук собственного казначея Аллекта. Найденная монета — это привет из той короткой эпохи британской самостоятельности в рамках античного мира.

Помимо монеты мятежника, археологи обнаружили:

Серебряный денарий II века: вероятно, времен правления Антонина Пия или философа на троне Марка Аврелия;

Посуда позднего железного века: уникальная банка, созданная примерно между 50 годом до н. э. и 50 годом н. э. Исследователи отмечают, что изделие изготовлено вручную с добавлением измельченных ракушек и грога (обожженной глины) для прочности;

Римская керамика и вазы , свидетельствующие о густом заселении этих территорий в древности.

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Эмоции исследователей и масштабы проекта

Руководитель археологических исследований Джосс Пайпер-Джарретт не скрывает восторга. По его словам, ощущение, когда ты становишься первым человеком за 2000 лет, который касается предмета, — это что-то невероятное. Каждая такая находка добавляет новых красок в картину жизни людей, живших в этих долинах задолго до появления поездов.

Менеджер программы Йорн Пейс подчеркнул, что такие тщательные раскопки — это часть стратегии ответственного развития East West Rail. Вместо того чтобы просто прокладывать пути, компания инвестирует в сохранение исторического наследия.

Впереди еще много работы: в течение следующих двух лет планируется исследовать около 6000 участков вдоль всего маршрута. После детального анализа и консервации все находки передадут в археологические архивы, где они станут доступны для ученых будущих поколений.

Ранее мы писали, что в Англии и Греции нашли орудия труда возрастом 500 тысяч лет — читай в материале подробности раскопок.

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