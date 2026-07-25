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Куда поехать на выходные в Украине — подборка локаций для полной перезагрузки

Леся Манзюк, редактор сайта 25 июля 2026, 16:53 6 мин.
Куди поїхати на вихідні в Україні
Фото Unsplash

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