Куда поехать на выходные в Украине — подборка локаций для полной перезагрузки

Во время грустных и стрессовых событий, постоянно терроризирующих наш организм в настоящее время, нужно давать своим мыслям и телу хоть немного релакса и тишины. Это возможно только при изменении локации, находясь в покое и перезагрузке организма. И хотя в нашей стране сейчас почти нет безопасных регионов, есть места, где в относительной безопасности можно это сделать.

Читай о живописных и уютных местах за городом, куда можно поехать на выходные в Украине — в нашем материале.

Поскольку наша страна находится в состоянии войны, места, где можно отдохнуть ограничены центром, некоторыми северными районами и западом Украины.

Важно помнить, что посещая любые регионы страны, следует проследить ситуацию с безопасностью и быть осторожными.

Куда поехать в Украине на выходные

Парк Александрия

Дендропарк в городе Белая Церковь является крупнейшим дендропарком Украины (площадь 400,67 га) и старейшим дендропарком Украины. Он основан в 1788 году и расположен на реке Рось. В парке органично сочетаются уникальные растения, архитектурные сооружения, скульптуры, водные плесы реки Рось и прудов. На территории много живописных мест, где можно побродить и отдохнуть.

Поездка на Волынь

Волынская область с ее многочисленными красивыми озерами и панорамными видами — идеальное место для тех, кто хочет провести спокойный отпуск на природе. Также можно посетить замок князей Острожских-Любомирских в Дубно. Он стал частью истории разных народов. А возле города Дубно тебя ждет загадочный и таинственный Таракановский форт — в прошлом шедевр инженерно-военного искусства. Таракановский форт буквально весь изрезан многочисленными подземными ходами и колодцами. Это делает его по-своему таинственным и порождает множество новых легенд и рассказов.

Волынь — край, богатый озерами. Здесь есть водоемы на любой вкус: как и для ищущего дикие места, так и для того, кто не мыслит себя без комфорта.

Поездка в Ровенскую область

Очень интересные места Ровенской области — это Туннель любви и Базальтовые столбы. Эти места привлекают настоящих романтиков. Сплетенные ветки деревьев образовали стены и потолок, живописно сформировавшись в настоящий тоннель. Эта природная стена — Тоннель любви, тянется почти на километр.

Базальтовые столбы — одно из 100 чудес природы Украины. Они представляют собой природные колонны высотой от 3 до 30 м, которым почти 700 млн лет.

Умань — дендропарк Софиевка

Дендропарк создан графом Потоцким и подарен на день рождения его жене, красавице — гречанке Софии. Здесь каждый имеет возможность погрузиться в сказочный мир природы, красоты и любви. Софиевка прекрасна и любое время года и является уникальным местом для любителей фотографирования.

Куда поехать на выходных в Украине в западном направлении

Хотинская крепость

На холмах Днестра находится едва ли не самый большой замок Восточной Европы — Хотинская крепость. Более чем на километр тянутся каменно-земляные укрепления. А еще в крепости снимали такие киноленты как Захар Беркут, Три мушкетера, Баллада о доблестном рыцаре Айвенго, Черная стрела, Старая крепость, Стрелы Робин Гуда.

Поездка в город Каменец-Подольский

Один из древнейших городов Украины, город, сохранивший дух средневековья. Мощные оборонительные укрепления Старого города, крепость и турецкий мост, сочетание культовых сооружений разных религий — костел св. Петра и Павла с турецким минаретом, костёл о. Францисканцев, армянский квартал, оставляют неповторимое впечатление.

Джуринский водопад

Джуринский водопад расположен на реке Джурин, в урочище Червоне, между селами Ныркив и Устечко Чертковского района Тернопольской области. Этот водопад по праву считается самым высоким равнинным водопадом Украины. Он состоит из нескольких каскадов, а его шум слышен на большом расстоянии. Высота Джуринского водопада достигает 16 метров, а ширина — 20 метров. Это одно из тех мест, куда всегда хочется возвращаться, чтобы снова насладиться шумом водопада и прикоснуться к последним свидетелям почти тысячелетней истории под названием Червоногород.

Джуринский водопад, фото: Мария Беляева / 6 Фотографий

Путешествие на Бакоту

Уникальный природный заповедник в национальном парке Подольские Товтры на месте затопленной деревни. Жемчужина Бакоты — скальный пещерный монастырь. Он был основан первыми христианами в XI веке на месте языческих поклонений. Кроме живописной природы можно посетить целебные источники, увидеть каменный отпечаток стопы Будды. Само слово Бакота означает желанное место, в это не сложно поверить, когда вокруг такие пейзажи.

Куда можно поехать на выходных

Залещики

Город Залещики Тернопольской области. Курортное значение этому городку придает не только окружающая природа, но и средиземноморский климат, который создается благодаря высоким утесам, окружающим Залещики, огибая полукругом по периметру. Также, побывав в Залещиках, можно посетить местный дендропарк.

Ландшафтный парк в Буках

Парк находится в селе Буки Сквирского района Киевской области. Парк состоит из двух частей: храмового комплекса с фонтаном и ландшафтного парка. Вход на территорию бесплатный. Там можно увидеть много диких животных, а также отдельным украшением является Поляна сказок.

Путешествие по Закарпатью

Мукачево — город над рекой Латорицей, объединяющий в себе средневековую таинственность и разнообразие культур. Здесь можно увидеть городскую Ратушу со своими столетними часами, часовню Святого Иосифа XIV века, дворец князей Ракоци и хорошо отреставрированный замок Паланок XIV-XVIII века. Он расположен на Замковой горе и славится девятью залами исторической экспозиции.

Ужгород — город уникальных исторических памятников и архитектурных ансамблей, город сакур и магнолий. Мы увидим самую длинную липовую аллею Европы, Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната, шедевр деревянной архитектуры Закарпатья — Шелестовскую церковь и Ужгородский замок.

Берегово — город, раскинувшийся на берегах небольшой реки Верке, у подножия гор, склоны которых засажены виноградниками. Он известен древними традициями выращивания винограда и производства вина. Не оставляют равнодушными чудесные винные погреба, готический костел 15 века, бывший дворец в стиле необарокко на центральной площади, графский двор 17 в. Также на территории города находится множество источников и бассейнов с термальными водами, купаться в которых можно как летом, так и зимой.

И это только скудная доля локаций и мест отдыха на Закарпатье.

Путешествие по Львовщине

Кроме такого раскрученного туристического места как Львов, сама Львовщина тоже богата локациями для отдыха.

Путешествие по Тернопольщине

Достопримечательности Тернопольщины: видео

Путешествие по Ивано-Франковской области

Франковщина — это преимущественно Карпаты и исторические древние городки: Коломыя, Надвирна, Долина, Ивано-Франковск. Где-где, а на этой земле локаций для восстановления сил больше всего.

Путешествие по Буковине

Прекрасный, живописный край с памятными и увлекательными местами.

Наша Украина чудесная. Узнавай ее! Мы преодолеем любые трудности и препятствия. Целебные места нашей земли дадут украинцам силу и уверенность.

Если у тебя ограниченные средства для отдыха, держи наш материал о том, как бюджетно путешествовать в любые страны мира.

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