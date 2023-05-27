Нарезанной, жидкой или целой? Как лучше заморозить клубнику для сохранения вкуса

Сезон клубники близится к пику, хотя цена на нее космическая. Но если покупать ягоды тебе не нужно, потому что у тебя есть огород, читай в нашем материале, как заморозить клубнику — о лучших способах замораживания.

Как заморозить клубнику: лучшие способы

Чтобы клубника не потеряла вкусовые свойства и пользу, нужно правильно ее заморозить. Способов есть несколько. Мы подробно расскажем тебе о каждом из них.

Сначала нужно собрать клубнику, хорошо вымыть ее от земли и грязи, снять хвостики. Высуши клубнику на бумажных полотенцах. Гнилые и помятые ягоды нужно отложить в сторону.

Важным правилом является то, что клубнику можно замораживать только один раз. Поэтому лучше это делать в маленьких пакетах или контейнерах, чтобы не пришлось класть в морозилку еще раз, а использовать ее всю.

Самый простой способ — замораживание клубники целыми ягодами. Для этого достаточно помытую и сухую клубнику положить в зип-пакеты или пластиковые контейнеры. Целая клубника подойдет для компотов, украшения десертов или чтобы есть ее зимой.

Для того чтобы сохранить больше пространства в морозильнике, можно нарезать и заморозить клубнику половинками. Разрежь ягоды пополам и положи их в пакеты или контейнеры. Таким образом, в контейнеры поместится больше ягод.

Заморозить клубнику в кусочках льда тоже очень просто. Для этого достаточно взять контейнер для кубиков льда, положить туда клубнику и залить водой. Такой способ отлично подойдет для коктейлей или косметического ухода.

Прекрасным и вкусным вариантом замораживания клубники является пюре. Оно занимает меньше всего места в морозилке, а также очень удобно для приготовления десертов, соусов к блюдам и йогуртов.

Для этого достаточно измельчить клубнику блендером. Кстати, использовать можно и помятые ягоды, а также обрезать гнилые частицы, а остальную клубнику измельчить. В чашу блендера добавь немного сахара или сахарной пудры, измельчи еще раз.

После этого разлей клубничное пюре в формочки и замораживай.

Как размораживать клубнику

Размораживать ягоды или пюре лучше всего в холодильнике. Поставь контейнеры из морозильной камеры в холодильник на несколько часов. Клубнику нельзя размораживать в кипятке, так она потеряет вкус и форму.

Размораживать в теплой воде можно только клубничное пюре в зип-пакетах. Так вода не испортит вкус и не попадет в герметичный пакет.

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.

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