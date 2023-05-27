Нарізаною, рідкою чи цілою? Як краще заморозити полуницю для збереження смаку

Сезон полуниці наближається до піка, хоча ціна на неї космічна. Але якщо купувати ягоди тобі не потрібно, бо маєш город, читай у нашому матеріалі, як заморозити полуницю — про найкращі способи заморожування.

Як заморозити полуницю: найкращі способи

Щоб полуниця не втратила смакові властивості та користь, потрібно правильно її заморозити. Способів є декілька. Ми детально розповімо тобі про кожен з них.

Спочатку потрібно зібрати полуницю, добре вимити її від землі та бруду, зняти хвостики. Висуши полуницю на паперових рушниках. Гнилі та пом’яті ягоди потрібно відкласти вбік.

Важливим правилом є те, що полуницю можна заморожувати лише раз. Тому краще це робити в маленьких пакетах чи контейнерах, щоб не довелося класти в морозилку ще раз, а використати її всю.

Найпростіший спосіб — заморожування полуниці цілими ягодами. Для цього достатньо помиту та суху полуницю покласти в зіп-пакети чи пластикові контейнери. Ціла полуниця підійде для компотів, прикрашання десертів або щоб їсти її взимку.

Для того щоб зберегти більше простору в морозилці, можна нарізати та заморозити полуницю половинками. Розріж ягоди навпіл та поклади їх у пакети чи контейнери. Таким чином у контейнери поміститься більше ягід.

Заморозити полуницю в шматочках льоду також дуже просто. Для цього достатньо взяти контейнер для кубиків льоду, покласти туди полуницю та залити водою. Такий спосіб чудово підійде для коктейлів чи косметичного догляду.

Чудовим і дуже смачним варіантом заморожування полуниці є пюре. Воно займає найменше місця в морозилці, а також дуже зручне для приготування десертів, соусів до страв та йогуртів.

Для цього достатньо подрібнити полуницю блендером. До речі, використати можна і пом’яті ягоди, а також обрізати гнилі частинки, а решту полуниці подрібнити. У чашу блендера додай трохи цукру або цукрової пудри, подрібни ще раз.

Після цього розлий полуничне пюре у формочки та заморожуй.

Як розморожувати полуницю

Розморожувати ягоди чи пюре найкраще в холодильнику. Переклади контейнери з морозильної камери в холодильник на кілька годин. Полуницю не можна розморожувати в окропі, так вона втратить смак та форму.

Розморожувати в теплій воді можна лише полуничне пюре в зіп-пакетах. Так вода не зіпсує смак та не потрапить у герметичний пакет.

Раніше ми розповідали, як приготувати варення з полуниці.

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