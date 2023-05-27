Їжа та рецепти

Нарізаною, рідкою чи цілою? Як краще заморозити полуницю для збереження смаку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Травня 2023, 08:30
Як заморозити полуницю: найкращі способи
Фото: Unsplash

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