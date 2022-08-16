Зберегти літні промені до осінніх вечорів: як приготувати варення з полуниці

Як чарівно виглядають сніданки в улюблених фільмах чи серіалах. Головні герої заварюють каву, беруть круасан чи тост та рясно намащують їх чимось солоденьким. Чому б саме влітку не спробувати влаштувати такий ранок та не приготувати до нього власноруч варення з полуниці?
Варто лише знайти улюблені ягоди, що увібрали за серпень всі найяскравіші промені сонця, та зберегти їх до похмурих осінніх чи зимових вечорів.
А щоб літнє тепло у шматочках полуниці зберігалось якомога довше, варто зробити з ягоди солодке варення. І ще довгий час твій сніданок буде дійсно добрим.
Однак зберегти сезонні фрукти до прохолодних вечорів можна й інакше. Читай про три небанальні способи заготувати ягоди до зими.
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