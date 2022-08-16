Зберегти літні промені до осінніх вечорів: як приготувати варення з полуниці

Як чарівно виглядають сніданки в улюблених фільмах чи серіалах. Головні герої заварюють каву, беруть круасан чи тост та рясно намащують їх чимось солоденьким. Чому б саме влітку не спробувати влаштувати такий ранок та не приготувати до нього власноруч варення з полуниці?

Варто лише знайти улюблені ягоди, що увібрали за серпень всі найяскравіші промені сонця, та зберегти їх до похмурих осінніх чи зимових вечорів.

А щоб літнє тепло у шматочках полуниці зберігалось якомога довше, варто зробити з ягоди солодке варення. І ще довгий час твій сніданок буде дійсно добрим.

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Інгредієнти для варення з полуниці

полуниця – 1,5 кілограма

цукор – 1 кілограм

Спосіб приготування варення з полуниці

Насамперед полуницю потрібно обережно помити, почистити від плодоніжок та прибрати зіпсовані ягоди. Після цього її необхідно пересипати у каструлю з міді чи нержавіючої сталі, засипати цукром та лишити на три години. Коли полуниця дасть сік, її можна ставити на вогонь та обережно варити на маленькому вогні. Проварювати полуницю варто три рази по п’ять хвилин, повільно та обережно помішуючи та знімаючи пінку. Також гарною ідеєю буде в процесі варіння додати одну з улюблених спецій. До полуниці гарно пасуватимуть м’ята, кориця, базилік, розмарин та кардамон. Як тільки полуниця закипить втретє, її можна знімати з вогню та дати їй остигнути до кімнатної температури. Далі можна почати фасувати полуничне варення по стерилізованих банках. Закривати їх варто прокип’яченими кришечками.

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