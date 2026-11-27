Іноді навіть деякі улюблені продукти встигають набриднути. Та після певних обмежень як, наприклад, піст, смаки більшості страв набувають нових барв. Лишається тільки питання, які пісні страви на Різдвяний піст можна приготувати.

Цей час дарує чудову можливість очистити свій організм та думки, аби в новий рік ступити оновленою особистістю та розпочати свій шлях у світле майбутнє.

Тож, щоб дозволити собі зануритись у цю захопливу подорож та подумати над тим, що чекає на тебе, можна почати готувати пісні страви на Різдвяний піст 2026.

Морквяний крем-суп

Інгредієнти

морква — 700 грамів

овочевий бульйон — 500 мілілітрів

картопля — 300 грамів

олія рослинна — 40 мілілітрів

часник — 2 зубчики

цибуля — 1 штука

сіль та спеції — до смаку

Спосіб приготування

Спершу необхідно помити, почистити, нарізати кубиками моркву та картоплю. Після цього відправити їх варитись на середньому вогні у різних ємкостях, оскільки вода має покрити овочі повністю. Коли морква та картопля стануть м’якими, вимкнути вогонь та злити воду. Водночас можна почати чистити цибулю та нарізати її на чотири частини. Потім почистити часник та разом з цибулею посмажити на невеликій кількості олії на розігрітій пательні. З’єднати в одній великій ємкості відварені моркву і картоплю, а також цибулю та часник. Після цього перебити овочі за допомогою блендера. Наприкінці додати овочевий бульйон та ретельно все перемішати.

Котлети з капусти

Інгредієнти

капуста — 800 грамів

кріп — 50 грамів

манна крупа — 5 столових ложок

картопля — 2 штуки

цибуля — 2 штуки

часник — 2 зубчики

сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування

Спершу потрібно нарізати капусту та проварити її близько 15 хвилин. Коли час мине, потрібно злити воду та почекати, поки капуста вистигне. Також потрібно почистити картоплю та поставити її варитись. Коли вона буде готова та вистигне, її потрібно натерти на терці разом з часником. У цей час можна нарізати цибулю кубиками. Після цього розігріти олію на пательні та просмажити на ній цибулю. Потім дрібно нарізати кріп та змішати його з капустою, картоплею та цибулею. Далі додати у суміш сіль, перець та манну крупу й ретельно все перемішати. У такому вигляді суміш варто лишити на десять хвилин. Розігріти на пательні рослинну олію, а потім сформувати котлети з суміші та викласти їх смажитись.

Кускус з гарбузом

Інгредієнти

гарбуз — 200 грамів

кускус — 100 грамів

помідори чері — 100 грамів

оливки — 50 грамів

цибуля — 1 штука

оливкова олія — 3 столові ложки

соняшникова олія — 1 столова ложка

сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування

Насамперед необхідно почистити та нарізати кубиками гарбуз, після чого просмажити його близько п’яти хвилин на розігрітій пательні з соняшниковою олією. Почистити та нарізати дрібним кубиком цибулю. Також промити та нарізати на чотири частинки помідори. Запарити кускус в окропі у пропорціях 1:1. У великій ємкості змішати усі інгредієнти, заправити їх оливковою олією, після чого трохи все перемішати.

Голубці з грибами

Інгредієнти

гриби — 300 грамів

рис — 150 грамів

савойська капуста — 10 листів

морква — 1 штука

цибуля — 1 штука

часник — 1 зубчик

сіль, перець та томатна паста — до смаку

Спосіб приготування

Спершу потрібно промити листя капусти та покласти його проваритись в коропі протягом однієї хвилини. Після цього одразу занурити його у холодну воду. Також у цей час потрібно відварити рис до напівготовності. Після чого натерти моркву, дрібно нарізати гриби та додати їх до рису й добре перемішати. Викладати начинку потрібно у центр листа капусти, а потім загортати з них конверти. Сформовані голубці покласти в каструлю з товстими стінками, залити склянкою води та томатною пастою. Наостанок потрібно додати сіль, перець та часник й протушкувати голубці близько 45 хвилин, поки вода не википить, а соус не загусне.

Вареники з вишнями

Інгредієнти

вода — 200 мілілітрів

рослинна олія — 50 мілілітрів

сіль — половина чайної ложки

цукор — 1 чайна ложка

борошно — 400 грамів

заморожена вишні без кісточок — 700 грамів

цукор для начинки — до смаку

Спосіб приготування

Одразу потрібно подбати про те, що вишні встигнуть розморозитись, тому їх потрібно дістати з холодильника та покласти в тарілку. Коли ягоди розморозяться, з них можна злити зайву воду та перемішати їх з невеликою кількістю крохмалю, щоб вишні не текли. Потім можна почати приготування тіста. Для цього необхідно змішати теплу воду з рослинною олією, після чого додати сіль та поставити суміш варитись на вогонь. Коли все закипить, можна додавати половину просіяного борошна та швидко перемішати суміш, щоб не утворились грудочки. Другу половину борошна висипати на стіл, після чого викласти на нього суміш та замісити однорідне тісто. Після цього розкачати тісто та за допомогою склянки вирізати кружечки. На кожен кружечок можна почати викладати по кілька вишень, присипати їх цукром та формувати вареники. Коли вареники будуть сформовані, їх можна варити в трохи підсоленій воді. Після того, як вареники почнуть підніматись на поверхню води, їх варто ще три хвилини проварити, а потім можна діставати та насолоджуватись.

Раніше ми розповідали, скільки триває Різдвяний піст 2026 та що можна і не можна їсти.

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