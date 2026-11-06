Стиль життя Свята

Різдвяний піст 2026: скільки він триває та що можна і не можна їсти

Богдана Макалюк, журналістка сайту 06 Листопада 2026, 13:00 3 хв.
коли починається різдвяний піст
Фото Pexels

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