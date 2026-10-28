Коли буде перший сніг в Україні в 2026 році: що кажуть синоптики

Осінній сезон поступово наближається до завершення, щоденні температури стають все нижчими й громадян закономірно цікавить питання — коли випаде перший сніг в Україні? В умовах війни та щоденних обстрілів прогноз погоди набуває ще більшого значення й допомагає хоча б мінімально скорегувати свої плани.

Розповідаємо, коли буде сніг та перше суттєве похолодання в Україні в 2026 році.

Коли буде сніг у 2026 році

У Карпатах сніг вже є, повідомлення про перший сніг на горі Піп Іван з’явилися ще наприкінці вересня. Гори тоді засніжило разом із настанням мінусової температури.

Як розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха виданню NV, сніговий покрив у деяких місцях високогір’я вже сягає 14 см.

За її даними, дощі можуть переходити в сніг вже у першій декаді листопада (1-10 числа місяця) у деяких західних областях країни.

Початок листопада очікується вже із прохолоднішою температурою повітря, однак різкого похолодання не буде, у більшості регіонів без нічних заморозків. Натомість у Карпатах впродовж першої доби місяця від -2°C до +3°C, і саме там вже прогнозують можливі опади з мокрим снігом.

За словами Наталії Птухи, точніший прогноз щодо снігу в Україні гідрометцентр надасть пізніше.

— Але поки що так можна сказати: буде прохолодна погода, можливо, навіть із зимовими нотками, — зазначила синоптикиня.

Зимові прояви наступного місяця очікувані, оскільки листопад є етапом передзим’я — переходу від осені до зими. Тож загалом кінець осені прогнозується вже зі стійким зниженням температури та надходженням більшої маси прохолодного північного повітря.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, останні дні жовтня в Україні прогнозуються без заморозків та мокрого снігу, очікуються загалом похмурі дні із проясненнями, місцями дощитиме — від мжички до помірних опадів.

Раніше ми повідомляли, яка погода очікується в листопаді 2026.

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