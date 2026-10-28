Дозвілля Погода

Коли буде перший сніг в Україні в 2026 році: що кажуть синоптики

Марина Слизовська, редакторка сайту 28 Жовтня 2026, 16:00 2 хв.
коли буде перший сніг в україні 2026
Фото Unsplash

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