Електромопед та електровелосипед восени: як їздити в дощ і доглядати техніку

Восени електромопед та електровелосипед вимагають уваги навіть на знайомому маршруті. Під мокрим листям можна не помітити яму, а після похолодання звичного заряду батареї може не вистачити на дорогу назад. Тому перед виїздом варто оцінити стан техніки та погоду на весь день.

Як їздити на електромопеді та електровелосипеді мокрою дорогою

Спочатку уточніть інструкції, чи допускає виробник поїздки під дощем. Вологозахист батареї не означає, що весь транспорт витримає занурення у воду. Глибокі калюжі краще об’їжджати: окрім ризику для електроніки, під водою можуть ховатися ями.

Мокрі розмітка, люки та опале листя погіршують зчеплення. Знижуйте швидкість до повороту, збільшуйте дистанцію та натискайте на гальмівні важелі без ривків. На слизькій ділянці уникайте різкого прискорення, а на електровелосипеді заздалегідь вибирайте помірний рівень допомоги двигуна. При сильному дощі, поганій видимості чи ожеледиці подорож краще відкласти.

На холоді запас ходу може зменшуватись. Плануйте маршрут із резервом заряду та оцінюйте витрати за власними поїздками у схожу погоду, а не лише за паспортним пробігом.

Якщо потрібен новий електромопед для поїздок восени, на Rozetka можна порівняти моделі цієї категорії за розміром коліс, типом гальм, освітленням та іншими характеристиками. Обмеження за погодою та температурою перевіряйте в документації конкретної моделі.

Що перевірити перед осінньою поїздкою на електротранспорті

Почніть з огляду коліс, гальм та кріплень. Для обох видів транспорту корисний такий порядок перевірки:

Шини. Огляньте протектор і боковини, видаліть сміття, що застрягло. Тиск перевіряйте на холодних колесах за рекомендаціями виробника для навантаження.

Гальма. Перевірте переднє та заднє гальмо на невеликій швидкості в безпечному місці. Якщо важіль провалюється, гальмування ослабло або з’явилися незвичайні звуки, спочатку потрібна діагностика.

Освітлення. Очистіть фару та задній ліхтар. На скутері перевірте також стоп-сигнал та поворотники, якщо вони передбачені конструкцією. На велосипеді огляньте світлоповертачі.

Акумулятор та роз’єми. Переконайтеся, що знімну батарею зафіксовано, а кришку зарядного порту закрито. Не виїжджайте з пошкодженим корпусом батареї або оголеними дротами.

Велосипедний привід. На електровелосипеді перевірте кріплення педалей та стан приводу, а також роботу перемикання передач, якщо це передбачено.

Вибираючи електробайк, перевірте наявність крил та штатного світла: якщо їх немає, врахуйте ці покупки в бюджет. Крила зменшують кількість бризок на одязі, але не замінюють вологозахист електричних компонентів.

Підберіть шолом для свого виду транспорту та перевірте його фіксацію. Рукавички повинні дозволяти впевнено тримати кермо та користуватися гальмами, а дощовик не повинен закривати ліхтарі або потрапляти в колеса та ланцюг. Світловідбивні елементи на одязі допомагають позначити себе в сутінках.

Як очистити транспорт після дощу та зарядити акумулятор

Після повернення поставте техніку в сухе місце, що провітрюється. Не залишайте дорожній бруд засихати на рухомих деталях.

Вимкніть живлення. Виймайте знімну батарею за інструкцією, перед тим витріть вологу навколо відсіку. Видаліть бруд. Використовуйте м’яку щітку та вологу тканину. Не спрямовуйте струмінь під тиском на двигун, підшипники, дисплей та електричні з’єднання. Обслужіть привід електровелосипеда. Якщо встановлено ланцюговий привід, після очищення та просушки нанесіть відповідне мастило, а потім приберіть надлишки. Не допускайте потрапляння мастила на гальмівні диски та колодки. Ремінний привід обслуговуйте за інструкцією виробника. Підготуйте батарею до заряджання. Порт та штекер мають бути сухими. Якщо акумулятор охолонув нижче за допустиму температуру заряджання, дайте йому зігрітися в приміщенні без фена та обігрівача.

Якщо є підозра на потрапляння води всередину корпусу акумулятора або після поїздки з’явилися помилки електрики, припиніть використання техніки та не підключайте зарядку до перевірки в сервісі. Чохлом накривайте вже очищену та суху техніку, щоб під ним не залишалася волога.

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