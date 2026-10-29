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Електромопед та електровелосипед восени: як їздити в дощ і доглядати техніку

Марина Слизовська, редакторка сайту 29 Жовтня 2026, 16:30 4 хв.
Фото до: Електромопед та електровелосипед восени: як їздити мокрою дорогою
Фото Unsplash

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