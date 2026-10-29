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Як правильно зберігати хризантеми взимку, щоб радіти новому пишному цвітінню

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
як зберігати хризантеми взимку
Фото Pexels

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