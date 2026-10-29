Як правильно зберігати хризантеми взимку, щоб радіти новому пишному цвітінню

Тільки на перший погляд хризантеми здаються стійкими до звичайної зимівлі у відкритому ґрунті. Насправді їхнє коріння не виносить замокання і, вкрившись льодом, гине. Щоб цього не сталося, потрібно правильно підготувати квіти до холодів. Як зберігати хризантеми взимку, щоб навесні вони були здоровими й готовими цвісти пишно та яскраво — читай у матеріалі.

Як зберігати хризантеми взимку, не викопуючи їх

Холодостійкі садові хризантеми можна лишити на клумбі, не викопуючи. Але і з ними доведеться попрацювати: після перших заморозків підрізаємо стебла до 15 см. Обробляємо кущики та ґрунт навколо розчином мідного купоросу (10 г на 0,5 л води) або бордоською рідиною — для профілактики проти грибкових захворювань

Потім кущ злегка підгортаємо торфом, компостом, легкою землею. Важливо, щоб поруч не залишилося канавок, де скупчується вода. Зверху насипаємо суху мульчу (шаром 30-40 см). Добре, якщо у ній будуть шишки, хвоя — вони додають укриттю об’єму й забезпечують провітрювання.

Як зберігати хризантеми взимку — перевірені способи

Якщо очікуються сильні морози — зверху можна укласти ялинові гілки або кілька шарів покривного матеріалу, приміром, агроволокна. Можна накрити відром або ящиком. Але будь-яка конструкція має бути провітрюваною, з отворами внизу.

Деякі дачники вкривають хризантеми у зовсім простий спосіб: після того, як перший мороз поб’є квіти, просто обрізають їх та обкладають ялиновими гілками. Якщо зима не сувора, то згодиться і він, тим паче, що хвоя має дезінфекційні властивості, й таке укриття не спровокує грибкове захворювання.

Також деякі досвідчені садівники пропонують зберігати хризантеми взимку у заглибленнях. Для цього викопують невелику траншею глибиною до 70 см, або у півметра, й укладають туди хризантеми з грудками землі на кореневищах. Зверху засипають торфом, легкою землею і тирсою, закривають плівкою чи руберойдом. Навесні яму розкопують і пересаджують хризантеми на потрібне місце.

Як зберігати хризантеми взимку у погребі (іншому приміщенні)

Підвал або погріб приватного будинку — ще один перевірений варіант зберігання. Для нього хризантеми викопуємо перед першими заморозками, зазвичай у листопаді. Якщо трохи згодом — теж не критично. Попередньо всі стебла обрізаємо до 10 см. На коренях залишаємо грудку землі.

Якщо підлога у погребі не земляна, то зберігаємо кореневище хризантем у ящику або інших місткостях з сумішшю торфу та піску.

До стійких заморозків кореневища краще лишати на вулиці, оскільки в приміщенні вони можуть піти у ріст і втрачатимуть сили.

Оптимальна температура для зимівлі хризантем у підвалі чи льоху — від 0 до +4° С, допустимо від -1 до +5° С. Якщо у погребі земляна підлога, то кореневища укладаємо прямо на неї, щільно підганяючи їх одне до одного. Так вони зволожуватимуться просто від землі.

Якщо зберігаємо квіти в дачних будинках, гаражах або на лоджіях, кореневища можна тримати у ящиках, досипавши у них торфу та тирси. Бажано вкрити ящики повітропроникним матеріалом.

За можливістю раз на місяць місткості з хризантемами злегка зволожуємо з пульверизатора (особливо це важливо для кулястих хризантем). Якщо з’явилася поросль — зрізаємо.

Можна також пересадити хризантеми на зиму у горщики — теж відмінний і безпечний для зберігання спосіб.

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