Обрізка смородини восени: як проводити й коли краще це робити

Садівники обрізають смородину восени для того, щоб оздоровити чагарник і позбутися пошкоджених, хворих та зайвих гілок. Робити це дуже легко та просто.

Особливо тоді, коли знаєш основні правила. При цьому важливо використовувати гострі та якісні інструменти. Наприклад, секатор. Обрізка смородини восени: що треба враховувати, і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Обрізка смородини восени: коли проводити

Восени, як і навесні, обрізку потрібно проводити після закінчення або до початку руху соків. Через те, що восени кущі готуються до зимової сплячки, рух соку в цей час зупиняється, і часу для обробки у тебе набагато більше. Тому найкраще проводити акуратне обрізання після збирання врожаю.

Обрізати смородину восени варто після того, як із кущів облетить усе листя. Зазвичай цей період припадає на вересень, але за сухої та теплої осені займатися обрізанням можна й у жовтні-листопаді.

Щорічна обрізка восени дозволяє:

видалити зі смородини всі хворі й мертві гілки;

обрізати старі пагони, звільнивши місце і ресурси для розвитку нових;

сформувати красивий і зручний для догляду кущ;

полегшити для себе процес збору плодів зі смородинового куща;

сприяти рясному плодоношенню і збільшення розміру ягід.

Осіння обрізка смородини: як проводити

Важливо знати, що обрізати гілки порічок на зовнішню бруньку не можна, адже з них виростуть нові гілки вшир, що погано вплине на врожай наступного року. Таке часто буває у садівників-любителів, які вважають, що обрізка смородини проводиться однаково для чорної та червоної.

Перше обрізання проводять у березні. Потрібно секатором (гострим) видалити під корінь слабкі та старі темні пагони, гілки середнього віку не чіпай. Восени зроби санітарну обрізку. Потрібно обрізати під корінь поламані, пошкоджені й гілки, що засохли за літо.

Як правильно обрізати смородину: додаткові поради

Досвідченим і початковим садівникам обрізати смородину нескладно. Головне — дотримуватися наступних правил.

Пізньої осені обріж смородину за 2-3 тижні до заморозків, що плануються. Тоді за цей час зрізи та ранки затягнуться, і холоди не завдадуть їм шкоди. Зрізані гілки, інфіковані хворобами чи шкідниками, обов’язково спалюй. Це стосується і зараженого листя, яке знімається після збирання врожаю. Оброби гілки. Пеньки, зрізи гілок чутливі до хвороб, погодних умов. Вони обов’язково обробляються дезінфекційним засобом чи перекриваються садовим варом. Якщо ти проводиш омолоджувальні або загальну обрізку рано навесні або восени, дочекайся стабільної температури, щоб заморозки не занапастили обрізані стебла. Така обрізка призведе до рясного виділення соку, що блокує засихання зрізів. Рослина кине всі сили на затягування ран та протистояння захворюванням. Обрізай смородину у суху погоду — вологе повітря під час обрізки підвищує ризик зараження грибковими хворобами. Не викидай здорові гілки, а використовуй їх для живцювання. Річ у тім, що смородина добре розмножується саме обрізками. Зрізи можна не тільки замазувати садовим варом, а й присипати деревним попелом — він знезаражує і стимулює загоєння. Щоб не загущувати кущ, керуйся правилом чаші: залишай гілки, що ростуть назовні, а ті, що йдуть усередину, прибирай. Старі гілки смородини можна замочити у воді й використати для приготування настою, яким підживлюють інші культури — він відлякує шкідників. Щоб легше розрізнити старі гілки від молодих, познач їх ще влітку яскравою стрічкою чи прищіпкою — восени це значно спростить роботу.

Раніше ми розповідали, коли обрізати аґрус на зиму та як не нашкодити кущу.

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