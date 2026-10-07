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Коли обрізати аґрус на зиму: як не нашкодити кущу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
Коли обрізати аґрус на зиму: поради для садівників
Фото Pexels

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