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Коли краще обрізати малину восени чи навесні: як не помилитися з термінами

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
Коли краще обрізати малину восени чи навесні — вичерпна інструкція для дачників
Фото Pexels

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