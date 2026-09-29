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Коли сіяти сидерати восени: які культури встигнуть вирости до морозів

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 18:00 2 хв.
які сидерати посіяти восени
Фото Pexels

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