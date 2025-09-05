Як підживити смородину восени: способи для хорошої зимівлі

Восени більшість рослин потребують догляду та підживлення, щоб перезимувати й наступного року давати врожай. Цього потребує і смородина, її не тільки треба підрізати і розчищати перед зимою, а й вносити добрива. Читай, як підживити смородину восени для хорошої зимівлі, у матеріалі.

Існують різні способи підживлення смородини восени: це і спеціальні готові суміші, які можна придбати у магазинах для саду та городу, а також народні методи.

Чим підживити смородину восени для хорошої зимівлі

Насамперед підживити смородину восени можна фосфорними добривами. Ця речовина допомагає рослинам розвинути та наростити кореневу систему. Для такого підживлення найчастіше використовують суперфосфат: звичайний 20% фосфору та подвійний (49% фосфору). Для осіннього підживлення найкраще підійде подвійний.

Ще одним хорошим варіантом для підживлення смородини восени будуть калійні добрива. Адже вони підвищують імунітет рослин до негативних впливів навколишнього середовища. У цьому випадку краще обирати сульфат калію, бо він не містить шкідливого хлору. Але, якщо на твоїй ділянці переважають піщані ґрунти, то внесення калію краще залишити на весну.

Також можна застосувати калімагнезію, це добриво містить також магній та сірку.

Підживлення смородини восени: народні методи

Для підживлення смородини восени можна застосувати органічні добрива. Для такого методу треба взяти відро компосту чи перегною і розсипати їх поруч з кущами смородини. Але не треба біля кущів розкидати свіжий гній, це може попалити рослини.

Альтернативою перегною може стати картопляне лушпиння. Його треба розкидати навколо кущів, а потім прикрити шаром тирси. Такий спосіб допомагає підживити ґрунт, зберегти вологу навколо кущів.

Ще для осіннього підживлення смородини в домашніх умовах можна використати дріжджі. Для цього треба 100 г свіжих або 30 г сухих дріжджів розвести в 1 л води. Потім додати 0,5 склянки цукру і ретельно перемішати. Розмішувати до повного розчинення цукру та дріжджів у воді. Потім до приготованої суміші додати 4 л теплої води та залишити в темному місці на кілька діб.

Щодня ретельно перемішувати підживлення. Отримане добриво розділити на рівні частини по 1 л. Тоді 1 л добрива розвести в 9 л чистої води. Поливати кущі смородини в теплу суху погоду, по 3-5 л суміші на 1 кущ.

