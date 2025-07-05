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Чому шкідливо бігати в туалет “про всяк випадок” — урологи відповіли

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Липня 2025, 22:00
Чому шкідливо бігати в туалет “про всяк випадок” — урологи відповіли
Фото Unsplash

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