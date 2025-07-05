Чому шкідливо бігати в туалет “про всяк випадок” — урологи відповіли

“Сходи ще раз про всяк випадок” — всі ж чули цю фразу від батьків, коли під час подорожі ми опинялися біля туалету? І дійсно, шукати вбиральні під час довгої дороги не дуже гарна перспектива.

Та урологи наголошують, що силувати себе ось такими походами до туалету — не найкраща ідея. Так зване проактивне сечовипускання може викликати проблеми із сечовим міхуром, розповідає The New York Times.

Як сечовипускання “про всяк випадок” впливає на міхур

Щоб зрозуміти, чому проактивне сечовипускання не є корисним, варто розібратися у роботі сечового міхура. Коли нирки фільтрують кров для видалення відходів, вони виробляють сечу.

В міхурі жінок може міститися до 500 мілілітрів сечі, або близько двох склянок; у чоловіків до 700 мілілітрів, або майже три склянки.

Коли сечовий міхур наповнюється, він надсилає нервові сигнали до мозку. Так ми розуміємо, що нам потрібно у туалет.

Проте якщо ходити до вбиральні про всяк випадок, сечовий міхур починає попереджати мозок про випорожнення занадто рано, ще до того, як накопичиться достатньо сечі.

Ця звичка може зменшити об’єм рідини, який сечовий міхур може утримати. В результаті може з’явитися дискомфорт, якщо не вдасться одразу скористатися туалетом, каже Аріана Сміт, професорка урології Медичної школи Перельмана Пенсильванського університету.

Сечовипускання до виникнення потреби також підвищує ймовірність напруження. Це створює додатковий тиск на м’язи тазового дна і потенційно може послабити їх, додає професорка геронтології Кетрін Бурджіо.

А ще може з’явитися синдром гіперактивного сечового міхура, стану, що характеризується сильними та частими позивами до сечовипускання.

Як позбутися звички ходити в туалет про всяк випадок

Мозок має ключовий вплив на діяльність сечового міхура. Саме він подає сигнали до випорожнення. Тож якщо хочеться зменшити профілактичні походи в туалет, варто спробувати глибоке дихання або відволікання.

Кілька невеликих досліджень показують, що методи усвідомленості можуть зменшити раптові позиви до сечовипускання. Потрібно казати собі: “Я контролюю ситуацію”. Тоді бажання може стати меншим.

Однак, якщо вже страждаєш від гіперактивного сечового міхура або нетримання сечі, спробуй інші лайфхаки.

Попрацюй над м’язами тазового дна

Це може допомогти краще контролювати ситуацію. Після роботи з фізіотерапевтом можна навчитися залучати та зміцнювати м’язи для контролю сечового міхура.

— Ми вчимо людей чекати, робити глибокий вдих і багаторазово скорочувати м’язи тазового дна. Це допоможе заспокоїти сечовий міхур, щоб позив зник, — радить Кетрін Бурджіо.

Слідкуй за тим, що п’єш

Експерти наголошують, що кофеїн, алкоголь, напої з високою кислотністю та навіть деякі підсолоджувачі можуть подразнювати слизову оболонку сечового міхура та викликати частіші позиви.

Особливо корисним є скорочення споживання кофеїну, оскільки саме це може зменшити позиви та нетримання сечі.

Пройди обстеження щодо інших захворювань

Можливо, варто дослідити загальний стан здоров’я. Зокрема діабет або апное сну можуть спричиняти частіші позиви. У таких випадках слід звернутися до лікарів.

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